Lotería de Navidad: ¿a partir de qué cantidad nos toca pagar a Hacienda este año?

Aunque las probabilidades de que nos toque la lotería son escasas, cada año participar en la Lotería de Navidad se convierte en un ritual que aviva nuestras ilusiones y nuestros sueños. ¿Quién no ha perdido un rato de su tiempo libre imaginando todo aquello que haría si le tocara la lotería? Pues tienes que saber que este año hay algunas novedades. Y si has tenido suerte, el pellizco es algo mayor.

Sorteo de Navidad 2018: los diez datos que no debes ignorar si te toca premio

Lotería 2019: sube el límite de gravamen

En enero de 2013 entró en vigor un gravamen especial sobre loterías, que obligaba a una tributación por el 20% de los premios de importe superior a 2.500 euros, quedando exentos de tributar los premios de importes inferiores. Sin embargo, los Presupuestos Generales del Estado de 2018 regularon un incremento progresivo del mínimo exento, hasta 10.000 euros en 2018 y para este año se ha elevado el mínimo exento de 10.000 a 20.000 euros y posteriormente a los 40.000 euros.

Así pues, en el caso de la Lotería de Navidad, el sorteo del 22 de diciembre, solo tendrás que tributar si te toca uno de los tres primeros premios, porque son solo estos los que superan los 40.000 euros al décimo. Aun así, si te toca uno de esos premios, aunque juegues una pequeña cantidad, una participación y lo que te haya tocado sea menos de 40.000 euros, tendrás que pagar impuestos, dado que la retención fiscal se aplica sobre el importe del premio que exceda de 40.000 euros al décimo.

Dicha retención se prorrateará entre las participaciones en la proporción correspondiente. Por tanto, si juegas en alguno de estos décimos premiados, aunque el importe que te corresponda sea inferior a 20.000 euros, te restarán la parte proporcional del impuesto. Esta retención se lleva a cabo directamente por Loterías del Estado, por lo que los premiados ya cobran el premio en neto.

¿De verdad "el mayor premio es compartirlo"?

La Lotería de Navidad tiene una gran tradición y a menudo se comparten décimos con familiares y amigos. Podría decirse que está impregnado de ese espíritu navideño basado en los nobles valores de la generosidad y la solidaridad. De hecho, la Administración de Loterías y Apuestas del Estado popularizó el eslogan "Lotería de Navidad, el mayor premio es compartirlo".

Sin embargo, recientemente el Tribunal Supremo acordó que a veces no existe pena por no repartir las ganancias con amigos y familiares, ya que la Sala Segunda del Alto Tribunal absolvió a una mujer que había sido condenada a un año y medio de prisión por no repartir el premio extraordinario a la fracción de un número de lotería que había sido premiado y que compartía con otras cinco personas.

Según recoge la sentencia, los magistrados exculparon a la agraciada del delito de apropiación indebida, ya que, a pesar de que se había asumido con el grupo la obligación de compartir el número, no había un pacto de asignación de cuotas sobre el premio a la fracción. Así que para evitar disgustos tras las alegrías de un premio, es aconsejable tomar algunas medidas que no molestan a nadie y que pueden evitar verdaderas tragedias crematísticas.

Precauciones a tomar si compartes

Y, sobre todo, ten en cuenta los datos que no debes ignorar si te toca el premio y debes compartirlo:

Dejarlo todo por escrito . Toda precaución es poca. No se trata de crear suspicacias si no evitar problemas y disputas legales posteriores. De ahí que sea primordial dejar por escrito quién y cómo se participa en el número en cuestión. Se puede elaborar un documento que firmen todos los participantes y que incluya el nombre de los jugadores, la cantidad que ha apostada cada cual y las respectivas firmas. Mejor si se acompaña este documento con una fotocopia de los DNI, así como la del décimo. Además, siempre hay que tener una fotocopia del número donde figure los participantes y la cantidad aportada.

. Toda precaución es poca. No se trata de crear suspicacias si no evitar problemas y disputas legales posteriores. De ahí que sea primordial dejar por escrito quién y cómo se participa en el número en cuestión. Se puede elaborar un documento que firmen todos los participantes y que incluya el nombre de los jugadores, la cantidad que ha apostada cada cual y las respectivas firmas. Mejor si se acompaña este documento con una fotocopia de los DNI, así como la del décimo. Además, siempre hay que tener una fotocopia del número donde figure los participantes y la cantidad aportada. Evita el Whatsapp . Puede valer una foto de Whatsapp, pero no tiene la misma consistencia que una fotocopia. Las imágenes digitales pueden falsificarse y los mensajes pueden llegar a manipularse. En este caso, ir a lo más fácil no supone la mejor solución, ya que, en caso de reclamación, las verificaciones serían mucho más complicada.

. Puede valer una foto de Whatsapp, pero no tiene la misma consistencia que una fotocopia. Las imágenes digitales pueden falsificarse y los mensajes pueden llegar a manipularse. En este caso, ir a lo más fácil no supone la mejor solución, ya que, en caso de reclamación, las verificaciones serían mucho más complicada. Juega con personas de máxima confianza. Evidentemente es de Perogrullo, pero siempre será mejor compartir juego con personas que te merezcan una mayor confianza a hacerlo con conocidos con los que mantenemos un vínculo superficial. No siempre la familia y amigos son sinónimos de fiabilidad absoluta, pero, por regla general, acostumbran a no fallar.

Dicho lo cual, y si no eres uno de los escasos y envidiados premiados con la Lotería de Navidad, no está de más que sepas que en la próxima Lotería del Niño el mínimo exento del gravamen de loterías queda fijado en 40.000 euros. Que la suerte te acompañe y recuerda estos consejos.

En resumen: las 8 cosas que no debes ignorar sobre tu décimo de lotería

1. Las participaciones de los comercios son un pico

A medida que se acerca la fecha, los comercios suelen regalarnos un papelito de una participación en la que pone bien grande el número y junto a él, el valor de la participación, que puede ser de un euro, diez céntimos, sesenta céntimos, etc., ya que cada comercio decido el monto. Muchas veces estos papeles van a la basura junto con la copia de la factura de la compra y el listado. Mal hecho.

Una participación de 0,1 euros sobre un número al que le toque el gordo, significan 1.600 euros libres de impuestos. Si tenemos varias porque somos clientes frecuentes, nos podemos hacer con un premio nada desdeñable. Así que si solemos guardarlas en un cajón olvidado, no olvidemos hoy mirar si tienen premio.

Otra cosa es dónde cobrarlas: Yolanda Bezos, directora de la asesoría financiera ByB Gestión explica que "hay que esperar a que el comercio cobre el premio y luego llevar la participación para que nos la abonen", ya que tienen obligación de hacerlo, pues la misma tiene validez legal al ser una prueba del compromiso del comercio.

2. No todos los premios tienen impuestos

Solo los tienen los superiores a 40.000 euros. En tal caso, el impuesto es del 20% del premio. Bezos aclara que es "una medida relativamente nueva y con autoría del ministerio liderado por el señor Montoro". Antes, nos quedábamos con el premio íntegro, totalmente libre de cargos.

3. ¿Cuánto me meten de impuestos?

Lo dicho: el 20% del premio superior a los 2.500 euros va a las arcas del Estado. Si tenemos un décimo ganador del Gordo, significa que sobre 400.000 euros, 80.000 se los queda Hacienda.

4. ¿Cuándo me lo cobran y quién?

Ojo con esto, que ha dado lugar a timos. Nos lo restan directamente, deducido del cobro que realizamos nosotros. Es decir que cobraremos 320.000 euros en lugar de 400.000 si nos toca el Gordo; 100.000 por décimo en lugar de 125.000 si ganamos el segundo premio, etc.

Si una vez cobrado el premio recibimos una llamada, una carta o un correo electrónico simulando ser de Hacienda y reclamándonos el 20% de lo cobrado, jamás deberemos hacer caso, ya que se trata de timadores profesionales.

5. Compartir un décimo es peligroso

No queremos decir que no deba de hacerse, sino que si se comparte un décimo debemos saber que dependemos de la buena voluntad del poseedor físico del billete, pues, tal como asegura Yolanda Bezos, "el premio en principio es para el que va a cobrar el billete si no se especifica lo contrario ante el lotero en la entidad bancaria acreditada".

Así, en caso de tocar un décimo con acuerdo de compartición, la persona que posea físicamente el billete puede cobrarlo como propio y no compartir. Será muy mala, pero la ley la amparará. "A no ser que hayamos hecho entre todos un documento de compromiso firmado y que especifique las proporciones". "Entre familiares no suele haber conflicto, pero entre compañeros de oficina, si toca, no son raros los pleitos", explica la asesora financiera.

Por otro lado, "en caso de que el propietario del billete sea buena persona, cobre el premio y lo quiera compartir, si el monto es superior a los 2.500 euros, y tras la deducción del 20%, se aplicará a cada persona con quien se comparta el impuesto de donaciones, que deberá abonar el receptor", según advierte Yolanda Bezos. Según cantidades y comunidades autónomas, este impuesto puede alcanzar el 40% de lo ganado.

¿Cómo evitar esto? Sencillamente no precipitándonos y yendo a cobrar el premio a la entidad bancaria -los premios por encima de 2.500 euros no se pueden cobrar en el lotero- con una relación firmada de participantes y proporciones, o bien acudiendo todos juntos. La entidad podrá así pasar la relación de beneficiarios a Hacienda y la compartición se hará sin tasas adicionales. "Mientras nos aclaramos con los compartidores", explica Bezos, "podemos dejar el o los décimos en la caja fuerte del banco".

6. Firmar un décimo por detrás no asegura su propiedad

Firmar el décimo por detrás no sirve de sustitución del documento ni de garantía de posesión de una participación. No podremos reclamar si lo cobra otra persona por mucho que nosotros lo hubiéramos comprado y, por ejemplo, se nos extraviara.

7. No, una captura de pantalla de Whatsapp tampoco dice que seamos el dueño

Ahora está de moda compartir billetes con otras personas pasando la foto del décimo por Whatsapp, pero como dice Bezos, "solo la posesión física del papel y algún documento firmado por las partes acreditan la titularidad y dan derecho al premio". Un juez podría aceptarlo como prueba o podría no hacerlo, ahí nos lo jugaríamos todo en un juicio, así que es mejor hacer el documento de compartición.

8. Hay un plazo límite para cobrar los premios

El premio se puede cobrar hasta los tres meses. Una vez pasado este plazo, el monto se lo queda Hacienda. Así que mucho ojo con los despistes.

