El Supremo absuelve a una jugadora de lotería en grupo que no compartió el premio especial

La sentencia absuelve a una mujer que había sido condenada a un año y medio de prisión por no repartir los 1.170.000 euros del premio extraordinario a la fracción que obtuvo un número de lotería que jugaba con otras cinco personas El alto tribunal establece que no hay delito penal porque no existía pacto entre ellos en el caso de que una fracción determinada obtuviera el premio especial, sino sólo sobre el premio al número, pero sugiere a los afectados reclamar por la vía civil