Doce trucos de limpieza y mantenimiento para que el baño huela siempre bien

Seamos realistas: nada bonito pasa en un cuarto de baño. Pero esto no debería ser un obstáculo para que huela bien. No se trata de atiborrar la estancia de ambientadores: en general un baño es un cuarto de pequeño tamaño, por lo que lo único que conseguirás es aturdir tus sentidos con fragancias para el hogar. El ambientador de mango y pachuli es maravilloso, pero no cuando es tan fuerte que provoca dolores de cabeza.

Que un cuarto de baño huela bien depende de constancia, de unos ligeros cambios en la rutina y, por encima de todo, de hábitos de higiene. Por muchas medidas que tomes, si tu baño no está limpio, jamás olerá bien. Te dejamos aquí unos consejos para facilitar esa tarea:

Lava las toallas

Aunque parezcan bastante inocuas, las toallas pueden arruinar el olor de todo el cuarto de baño. Son unos excelentes retenedores de humedad, que dispersan su mal olor por toda la estancia. Es por esto que si quieres que tu baño no huela debes implementar una disciplina férrea sobre tus toallas:

Lávalas con regularidad: lo ideal es que las toallas se laven cada par de días.

Implementa rutinas de limpieza

Limpiar el baño puede resultar una tarea bastante tediosa, pero podemos aligerar la carga si la repartimos a lo largo de la semana. No tienes por qué limpiar el baño a fondo todos los días para que huela bien, esto es algo que solo tendremos que hacer una vez o dos por semana. Para el día a día, te recomendamos que implementes las siguiente rutina:

Barre el suelo: es importante que barras antes de limpiar el baño. Si lo haces después de la limpieza de esta estancia es probable que caiga agua al suelo, y ensucies el suelo con una mezcla de polvo, agua y suciedad.

es importante que barras antes de limpiar el baño. Si lo haces después de la limpieza de esta estancia es probable que caiga agua al suelo, y ensucies el suelo con una mezcla de polvo, agua y suciedad. Limpia el inodoro: es importante limpiar siempre el inodoro primero. Si te preguntas por qué, plantéate lo siguiente: ¿dónde enjuagarás la bayeta y el estropajo de limpiar el baño? ¿En el lavabo recién limpio? Como es natural, la respuesta es negativa, por lo que es importante que limpies primero el inodoro. Empieza primero por la parte superior y la taza del váter. Después enjuaga la bayeta y el estropajo, levanta la taza y limpia la parte posterior. Por último, con tu escobilla del váter, aplica tu producto de limpieza de confianza por dentro de las paredes del váter e incide en el fondo. Es importante que utilices siempre un estropajo y bayeta para el váter que sean distintos de los que utilizas para limpiar el resto del cuarto de baño. Para no confundirte, cómpralos de distinto color o márcalos de alguna manera.

para dejar el espejo impoluto no hay nada mejor que el vinagre de alcohol. Aplica un chorrito sobre el espejo y utiliza una bayeta seca que no deje pelusa para limpiar la superficie en movimientos circulares. Friega el baño: este paso final es, junto al de limpiar el inodoro, el más importante para contribuir a que tu baño huela siempre bien. Elige tu friegasuelos favorito, que sea duradero pero con un olor que podrías oler durante horas, y dale con la fregona hasta dejar el suelo impecable.

Desagüe limpio

Para tu limpieza a fondo semanal, presta especial atención al resto de los elementos del baño, pero también a los desagües, ya que pueden acumular malos olores. Con el tiempo, se puede acumular una masilla de jabón, pelos y suciedad en los desagües del lavabo y la bañera o ducha. Es por esto que es importante que los desatasques con frecuencia. Si quieres evitar que se acumule el mal olor pero preferirías no usar químicos fuertes, sigue estos pasos: