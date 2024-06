Ultrasonidos, repelentes, trampas, ¿qué opciones contra los mosquitos son más efectivas?

El cambio climático ha afectado a nuestra relación con los mosquitos. El aumento de las temperaturas y las alteraciones en los patrones de lluvia crean condiciones más favorables para su reproducción y supervivencia. Más calor significa tener una temporada de mosquitos más larga, que empieza en primavera y se prolonga hasta bien entrado el otoño.

Las lluvias intensas, otro signo distintivo del cambio climático, hace que se formen charcos de agua estancada ideales para que los mosquitos críen en medio del calor más asfixiante. Además, especies como el mosquito tigre (Aedes albopictus), originario de Asia, están expandiendo su área de distribución hacia Europa, y afectan ya a la mayor parte de Italia y el este de España. Estos mosquitos son vectores de enfermedades que antes no eran comunes, como el dengue, la fiebre del Nilo y el chikungunya, de las que hay pocos casos, pero en número creciente, y que pueden tener consecuencias graves para la salud.

Mientras se debate si conviene erradicar a los mosquitos para siempre, no nos queda más remedio que protegernos de sus picaduras. En el mercado podemos encontrar todo tipo de soluciones, desde las mosquiteras hasta aparatos que emiten sonidos supuestamente desagradables para los mosquitos. ¿Cuáles funcionan mejor?

Protección física contra los mosquitos

A veces olvidamos que los métodos más evidentes son los más eficaces. Si salimos a pasear al atardecer, cuando algunos mosquitos están más activos, llevar manga larga y calcetines puede salvarnos de muchas picaduras. En casa, las redes mosquiteras sobre la cama son altamente efectivas, especialmente si están tratadas con insecticidas, y proporcionan una barrera física que impide el acceso de los mosquitos mientras duermes, al tiempo que favorecen la ventilación. Las mosquiteras en puertas y ventanas previenen eficazmente la entrada de mosquitos en casa, y muchos modelos se pueden retirar fácilmente en invierno cuando no son necesarios.

También se vende ropa protectora, que puede ser útil si viajamos a un país donde los mosquitos (y las enfermedades que transmiten) son un problema más grave. Estas prendas de manga larga, pero ligeras, están tratadas con permetrina, un repelente que mantiene a los mosquitos a raya.

Un método en el que poca gente piensa es un simple ventilador. Al contrario que las moscas y otros insectos, los mosquitos no son grandes voladores, y no pueden superar la corriente de aire de un ventilador. Colocar un ventilador potente mientras cenamos en la terraza los mantendrá alejados.

Repelentes químicos contra los mosquitos

Los métodos químicos de protección contra los mosquitos incluyen productos químicos sintetizados en laboratorio, pero también productos naturales y derivados de naturales. Uno de los más famosos es el DEET, también de los más efectivos y duraderos, proporcionando entre 4 y 8 horas de protección, dependiendo de su concentración. Es más caro que otros repelentes, pero la relación coste/eficacia es más alta, ya que evitaremos tener que aplicarnos una y otra vez. Un inconveniente es que puede causar irritación en la piel en algunas personas y no se recomienda para bebés menores de 2 meses.

La icaridina es otro ingrediente habitual en los repelentes, con una duración similar, hasta 7 horas. La icaridina es inodora y no resulta pegajosa ni grasienta. Es menos probable que cause irritación cutánea que el DEET, y no daña los tejidos sintéticos ni los plásticos. Otro repelente sintético muy usar es la permetrina, que se utiliza principalmente para tratar ropa y mosquiteras, siendo muy efectiva y duradera, ya que permanece eficaz incluso después de varias lavados.

Los aceites esenciales, como el eucalipto limón y la citronela, ofrecen una protección moderada y son menos duraderos, generalmente un par de horas. Son una opción más natural y segura, aunque siempre hay que tener en cuenta que será menos efectiva en comparación con los repelentes sintéticos.

Trampas para mosquitos

Seguramente sabrás que los mosquitos se sienten atraídos por la luz, pero quizá no sepas que nos localizan porque detectan el CO2 que expulsamos al respirar. Por este motivo, las trampas para mosquitos se dividen principalmente en dos tipos: trampas de CO2 y trampas de luz ultravioleta.

Las trampas de CO2 son altamente efectivas en áreas cerradas o controladas, no al aire libre. Estas trampas emiten chorros de CO2 para atraer a los mosquitos, que cuando se acercan son aspirados al interior de la trampa. Son muy eficaces, pero bastante más caras que las alternativas.

Por otro lado, las trampas de luz ultravioleta son más baratas, pero tienen una efectividad variable. Estas trampas tienen unas lámparas con luz azulada, con un alto componente de rayos ultravioleta, para atraer a los mosquitos y matarlos en una red electrificada. Sin embargo, terminan siendo más eficaces para capturar otros insectos voladores que para los mosquitos. La ventaja es que se pueden usar en exteriores.

Repelentes de ultrasonidos

Cada año aparecen anuncios de pulseras, llaveros o dispositivos enchufables que prometen ahuyentar a los mosquitos con el poder de los ultrasonidos. La teoría es que estas frecuencias son desagradables para los mosquitos hembra, los que producen picaduras. En la práctica, estos aparatos no funcionan y son una pérdida de dinero. La mayoría de los estudios científicos han demostrado que los ultrasonidos no son efectivos para repeler mosquitos, y su uso no resulta en una disminución significativa de las picaduras.

Con la excepción de esta última opción, que no resulta eficaz, la mejor estrategia para protegerse de las picaduras de mosquitos este verano puede ser una combinación de todas las anteriores. Si los mosquitos ya nos han picado, un poco de amoniaco disuelto en agua puede aliviar las molestias.