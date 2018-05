La Academia Sueca pospone la entrega del Nobel de Literatura tras sus escándalos de abusos sexuales

La Academia Sueca ha anunciado este viernes en un comunicado que la entrega del Premio Nobel de Literatura de 2018 ha sido pospuesta con la intención de otorgarlo en 2019. La decisión llega a raíz del escándalo de abusos sexuales que rodea a Jean-Claude Arnault, el prestigioso director artístico relacionado con la institución y que ha sido acusado por 18 mujeres de vejaciones y abusos.

Entre los motivos que alega la Academia para no entregar el Nobel, está que consideran que el premio no será "percibido como creíble" y creen que así podrán salvaguardar la reputación de la distinción "a largo plazo".

The Nobel Prize in Literature 2018 has been postponed. The Nobel Foundation supports the Swedish Academy’s decision. Press release: https://t.co/eayNN3YgYv