Habilitan teléfono para denunciar las violaciones de derechos humanos en Cuba

Radio y Televisión Martí puso hoy en marcha una línea telefónica para recibir denuncias de las violaciones de derechos humanos en Cuba, las cuales serán eventualmente trasladadas a organismos internacionales por la ONG Freedom House.

Freedom House, que promueve las libertades y la democracia, y Radio y TV Martí, una entidad gubernamental que emite en EEUU para Cuba, anunciaron hoy conjuntamente en Miami una "alianza estratégica" ante lo que definieron como un "repunte extraordinario" de las violaciones de los derechos humanos en la isla caribeña.

Desde hoy el grupo periodístico dedica tiempo de su parrilla a la promoción de esta línea caliente, dirigida "no solo a activistas", sino a cualquier persona de la sociedad civil de la isla.

El departamento de noticias de Radio y TV Martí comprobará de manera "fehaciente" todas las denuncias que se reciban y, además de publicar las investigaciones periodísticas en sus distintos medios -radio, televisión y el portal digital-, se enviarán estos casos a Freedom House.

"Queremos profesionalizar el proceso, no correr con una denuncia que, aunque parezca llamativa, puede ser algo que no es verdad. Apostamos a la verdad solamente, y no queremos fallar", dijo a Efe Tomás Regalado, director de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba del Gobierno de EEUU y ex alcalde de Miami.

Con este sistema, Freedom House podrá "sistematizar la información" que recibirá diariamente de TV Martí y denunciar los casos directamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a Naciones Unidas.

El director para Latinoamérica de Freedom House, Carlos Ponce, dijo a Efe que a la gente "le da mucho miedo" ir a las organizaciones a favor de los derechos humanos que operan en Cuba, "porque cuando van allá los ven entrando y después los persiguen".

Para verificar e investigar las denuncias, TV Martí trabajará también con una red de periodistas independientes dentro de la isla, algo "determinante", a juicio de Regalado, para establecer contactos con miembros de la sociedad civil de las áreas geográficas de dónde vienen tales denuncias.

Como ejemplo de la "importancia" de esta red de investigación y reporte de cada caso, Regalado nombró las denuncias que TV Martí ha recibido en las últimas 72 horas, un total de ocho, entre las que se encuentra el arresto del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.