Jennifer López asegura que se identifica con su nuevo personaje en el cine

La actriz Jennifer López presentó hoy en Nueva York su nuevo filme, "Second Act", en el que da vida a una latina que trabaja duro por perseguir sus sueños con la que aseguró que se identifica, según dijo a Efe en el estreno mundial de la película.

Maya Vargas, la protagonista de la comedia romántica, y Jennifer López "son muy similares", afirmó a su llegada al teatro con su pareja, el exjugador de los Yankees de Nueva York Alex Rodríguez.

Su arribo, después de que lo hicieran sus compañeros de reparto, provocó gritos de fans que observaban desde la calle por una puerta de cristal y generó el ajetreo de los medios de comunicación por acaparar su atención, mientras el personal de seguridad del evento se esforzaba por mantener el orden.

"Si yo no hubiese tenido estos sueños de cantar y de ser actriz, a lo mejor estuviera como ella, trabajando en un supermercado, tratando de luchar", señaló la artista y una de las productoras del nuevo filme.

En "Second Act" ("Jefa por Accidente" en España, adonde llega el 8 de febrero), que dirige Peter Segal y filmado en el distrito neoyorquino de Queens, Maya, de 40 años, cansada de su trabajo como subgerente de un supermercado, lucha contra una vida de sueños incumplidos.

Un día tiene la oportunidad de demostrarle a Nueva York que la inteligencia y la experiencia son tan valiosas como los estudios, y que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad. Sólo que esa segunda oportunidad le llega a través de una mentira.

López, de 49 años y que deja sin aliento a muchos por su tonificada figura, aseguró además a Efe que se identifica "mucho, mucho" con Maya.

"Siempre trato de hacer historias, personajes, que para mi signifiquen algo, que yo pueda entender muy profundo y para mi, esta película tiene esos sentimientos que puedo entender", dijo la actriz, cuyos ojos se iluminaron cuando habló de su hija Emme, a la que dirigió en el primer vídeo musical que realizó la artista.

"No puedo esperar para verlo", dijo la emocionada madre de Emme y Maxx, los gemelos que tuvo con su exesposo, el cantante Marc Anthony.

La orgullos madre-directora aseguró que fue una experiencia "increíble" y que su hija obedeció todas sus instrucciones en el vídeo musical de "Limitles", de la banda sonora de "Second Act".

En una reciente entrevista aseguró que Emme estuvo "increíble" y ella "muy orgullosa" de su hija de diez años, hasta el punto de olvidar que se trataba del primer vídeo musical que dirigía porque todo "era acerca de ella".

Entre los artistas de reparto que acudieron al estreno mundial estuvieron Milo Ventimiglia, (Las chicas Gilmore, Heroes) su enamorado en la película, que llega a este filme desde la serie dramática de la cadena NBC, "This is us", quien aseguró es "inspirador" trabajar con López en este filme.

También estuvo la joven actriz Vanessa Hudgens, quien interpreta a una hija que "Maya" da en adopción al nacer y que constituye su secreto mejor guardado, aunque su nuevo trabajo coloca a la protagonista frente a su pasado.

La actriz aseguró que fue "increíble" trabajar con López, que fue muy afortunada y que hubo química de inmediato entre ambas.

La actriz Leah Remini, que interpreta a la mejor amiga de Maya, destacó la amistad que le une a López fuera de los escenarios y recordó que su esposo, al igual que la actriz, es puertorriqueño.