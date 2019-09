Jorge Dorado: No sé si el complejo del cine español existe o es una leyenda

El director Jorge Dorado (c), tres veces candidato a los Premios Goya, confiesa que nunca ha entendido por qué hay quien considera "acomplejado" al cine español, porque el respeto con el que lo miran en el mundo "es bestial", así que no sabe "si el complejo existe o es una especie de leyenda". Dorado explica los detalles de su nuevo proyecto, la serie "The Head", acompañado por los actores Katharine O'Donnelly y Tomohisa Yamashita. EFE