Mérida rinde vasallaje a Concha Velasco, que anuncia que no volverá

No es que tenga mucho texto pero es el sol de la función, y por eso y porque es Concha Velasco y porque ha anunciado que esta será la última vez que actúe en Mérida, la actriz ha puesto de pie esta noche al público nada más terminar la representación de "Metamorfosis", arrebatado con su actuación.

"Ya saben que yo hablo después de todas las funciones. Se que mi papel era pequeño pero yo quería estar aquí. Vaya compañeros y vaya suerte que tengo. No saben cómo me miman, cómo cuidan de que no me tropiece... Ya les he dicho que si me caigo hagan como que era de la obra", ha bromeado desde el escenario la popular intérprete entre gritos de "guapa" y un aplauso que ha durado varios minutos.

"Siempre he dicho que aquí me han pasado todas las cosas por primera vez: la primera vez que pisé este escenario, que hice 'Hélade', que hice 'Hécuba'. Esta vez es la última. ¡Que voy a cumplir 80 años!", ha dicho la actriz a los 3.000 espectadores que abarrotaban el Teatro Romano.

Buena prueba de la expectación que hay con "Metamorfosis", de Mary Zimmerman, es que esta es probablemente la primera vez en los últimos 20 años que el festival ha tenido que ampliar un día las representaciones y la primera de la era Jesús Cimarro como director que se agotan antes del estreno las entradas: 30.000 han vendido.

Velasco ha estado escoltada por Pepe Viyuela, Edu Soto, Adrián Lastra, Pilar Castro, Belén Cuesta, Secun de la Rosa, María Hervas, Angela Cremonte y Pepe Ocio, un elenco tan "de lujo" que en los ensayos "cuando no faltaba uno, faltaba otro, porque todos tienen mucho trabajo y están en muchas cosas", ha explicado a EFE al término de la función el director, David Serrano.

Tan especial es el reparto que Serrano cree "muy difícil" que se pueda repetir en otro escenario y de entre todos ellos ha alabado el trabajo de Velasco: "es una maravilla oirla hablar, cómo dice esos textos tan difíciles..."

"No tengo mucho texto, es breve pero difícil y quiero repasarlo todo hasta el último momento", contaba a EFE la actriz a primera hora de la tarde sentada en el lobby de su hotel.

Luego, cuando ya ha estrenado, y vista la reacción del público la vallisoletana, que sigue con el programa "Cine de barrio", la obra "El funeral" y acaba de rodar una película, ha asegurado que se sentía "estupendamente" y que le había emocionado cómo el público se había levantado al unísono a aplaudirles.

En la obra, Velasco tiene el papel de narradora de las diez escenas que protagonizan dioses, héroes y humanos y en las que los actores interpretan casi cien personajes distintos.

Serrano ha adaptado la obra de Mary Zimmerman, basada en las "Metamorfosis" de Ovidio, y ha cambiado el orden de las escenas y ampliado el contenido de alguna, además de permitir a los actores cierta improvisación aunque "muy contenida", ha dicho.

Improvisan fundamentalmente en la divertida escena de Pomona y Vertumno, en la que Belén Cuesta está tan desternillante como sus cinco compañeros masculinos y que ha sido aplaudida varias veces por el público.

La obra, que recibió el Tony a mejor montaje en 2002, recoge algunos de los mitos y leyendas del poeta romano modernizando la narración con un resultado fascinante, divertido y emocionante, en el que se percibe la vigencia de Ovidio y lo "frecuentes" que son los "midas", "faetones", "orfeos" y "apolos".

Fue precisamente "la fuerza ejemplarizante" de la obra, con música original de Luis Miguel Cobo, la que animó a Serrano a elegir este texto cuando aceptó la propuesta de Cimarro de debutar en el: "todos los personajes que hacen mal apagan pagándolo".

La escena, de Monica Boromello, ha permitido a los actores el tránsito por un efectivo paisaje acuático y pastoril, iluminado por Juan Gómez Cornejo, y con unos espectaculares figurines, diseñados por Yaiza Pinillos.