"Patria", el dolor de todos como línea editorial en la serie de HBO

Una mujer arrodillada junto al cadáver de su marido recién asesinado y un joven desnudo en una celda mientras sus torturadores se toman un descanso son las primeras imágenes que HBO ha dado a conocer de "Patria". Son "la línea editorial" de su serie, basada en la novela de Fernando Aramburu.

Han sido dos "pinceladas" de apenas 20 segundos, dos instantes dramáticos que condensan la esencia de esta serie de ocho capítulos sobre los años más dramáticos del terrorismo de ETA en Euskadi creada por Aitor Gabilondo, también autor del guion.

"Cuando se desprecia el dolor del otro es cuando se envenenan las relaciones, se van atrincherando los personajes en su propio dolor y alejándose. Esta es la base fundamental, la 'Patria' que yo quiero contar", ha explicado Gabilondo, en la presentación en San Sebastián del adelanto de esta historia, la primera producción española de HBO, que la plataforma estrenará en 2020.

El acto se ha desarrollado en el centro Kursaal, en el marco de la 67 edición del Festival de Cine de San Sebastián, con la participación también de Miguel Salvat, responsable de Programación Original de HBO España, y de las actrices Helena Irureta y Ane Gabarain.

Helena encarna a Bittori, la viuda del Txato, primero extorsionado y luego asesinado por ETA, y Ane a Miren, madre de un etarra y radicalizada por ello.

Ambas eran amigas y vecinas y dejan de serlo tras el crimen del Txato. Un asesinato las aleja y solo la renuncia de ETA a las armas 30 años después las volverá a unir.

"Empiezan separadas por una bala y acaban en un abrazo. Eso es un ejemplo de lo que podemos dejar a los demás. Si la novela no hubiese terminado como termina, no me habría interesado. Mostrar ese abrazo es lo que justifica esta serie", ha subrayado.

Para ello, y tras adquirir los derechos de la novela, ha contado con el beneplácito del autor, que "no se ha metido en nada" y al que le gustaron los guiones cuando los leyó.

"Espero enseñarle mañana esto mismo a él", señala Gabilondo, que no obstante precisa que la serie "es una obra distinta a la novela. "Es lo que mí me sugirió 'Patria', da peso a lo que a mí más me conmovió", añade.

Como donostiarra, Gabilondo tiene "un recuerdo emocional muy fuerte" de aquellos años y, por ello, el equipo de la serie ha buscado "imágenes a la altura" de esos recuerdos, para evitar "una gran decepción".

De ese esfuerzo técnico también se ha ofrecido una pequeña muestra en un vídeo, donde se ha visto la transformación del Boulevard de San Sebastián como campo de batalla de los jóvenes violentos de la "kale borroka", un lugar "icónico, de bronca", donde se quemaban autobuses y lanzaban cócteles molotov.

Como cierre, los responsables de HBO han proyectado breves escenas con "los colores, sabores, aromas y dolores" que hay en "Patria" ante una sala abarrotada, donde se ha sentido la emoción, empezando por la de la propia Helena Irureta.

"He estado muy protegida durante el rodaje. Ha habido escenas muy duras y al final no han sido tan fuertes de hacer como pensábamos. El resultado me ha impactado muchísimo, no lo había visto hasta ahora", ha dicho.

Gabarain ha añadido que han trabajado "muchísimo", que han puesto "toda la carne en el asador" en esta serie, para la que se ha hecho "un colosal trabajo de caracterización".

Y es que sus responsables han optado por un actor por personaje, pese a que se desarrolla a lo largo de 30 años, por lo que el equipo de maquillaje ha puesto todo su empeño para envejecer a los miembros de estas dos familias que cautivaron a Gabilondo cuando leyó la novela.

"Ya todo se había contado, pero en 'Patria' se contaba a ras de suelo. Lo que me interesó fue que había un gran dolor y, tapados, todos esos pequeños dolores", ha subrayado.

Ana Burgueño