The New York Times destaca "El porqué de las cosas" del español Quim Monzó

El reputado diario The New York Times destacó en una de sus críticas de literatura la obra "El porqué de las cosas", del escritor español Quim Monzó, que incluye en una corta lista de "provocadores" libros de ficción extranjeros.

El artículo, escrito por Alison McCulloch, analiza "Why, why, why?", la traducción al inglés de "El porqué de las cosas", y lo describe como un "despliegue" de las "neurosis humanas".

"En manos de este escritor catalán, a todo se le puede dar la vuelta completamente y nada es sagrado, ni siquiera los cuentos de hadas", dice McCulloch sobre el libro, de cuya versión en inglés se encargó Peter Bush y que fue publicada por la editorial Open Letter.

"Monzó mezcla nuevos proverbios con los antiguos, como la advertencia de tener cuidado con lo que se desea", subraya la autora, que junto con el libro del español destaca "The Factory", de la japonesa Hiroko Oyamada; "The Pelican", del holandés Martin Michael Driessen, y "A Kitchen in the Corner of the House", de la india "C.S. Lakshmi, que escribe bajo el pseudónimo de Ambai.

"El porqué de las cosas" fue publicado originalmente en 1993 en catalán, y recibió el Premio Ciudad de Barcelona el mismo año, mientras que en 1994 fue reconocido con el Premio de la Crítica Serra d'Or.

Además de "El porqué de las cosas", Bush también ha escrito las versiones en inglés de otras obras de Monzó como "A thousand morons" ("Mil cretins"), y "Guadalajara", y fue condecorado en 2015 con la Cruz de San Jordi por su promoción de la literatura catalana.