Weinstein se reivindica como "pionero" en apoyar a las mujeres en el cine una semana después de su preacuerdo de 25 millones con una treintena de víctimas

El productor Harvey Weinstein, pendiente de juicio por violación y abusos sexuales, ha afirmado en una entrevista con The New York Post que siente que su trabajo ha sido "olvidado" y considera que con sus producciones apoyó a muchas actrices y producciones de mujeres cuando no estaba "de moda". La semana pasado, el productor llegó a un acuerdo valorado en 25 millones de dólares con una treintena de víctimas que le habían demandado por vía civil, un preacuerdo todavía pendiente de la aprobación del juzgado y una firma final de todas las partes.

Desde su habitación del hospital en Nueva York, desde donde fue dado de alta después de su cirugía de espalda, Weinstein ha lamentado que se olvide todo lo que él cree que ha hecho por las mujeres en su carrera pero ha rechazado hablar de cualquiera de las acusaciones en su contra. Dice que se siente como el "hombre olvidado" y añade: "Hice más películas dirigidas por mujeres y sobre mujeres que cualquier cineasta, y estoy hablando de hace 30 años. No estoy hablando de ahora cuando está de moda. ¡Lo hice primero! ¡Fui pionero!".

"Todo se destrozó por lo que sucedió. Mi trabajo ha sido olvidado", abunda en la entrevista, en la que apunta: "Quiero que esta ciudad reconozca quién era yo en lugar de en lo que me he convertido". Weinstein cita su apoyo a actrices como Gwyneth Paltrow, Felicity Huffman e incluso a la cantante Madonna como ejemplos de confianza y buen trato en sus proyectos cinematográficos. Paltrow relató a The New York Times que antes de rodar la película Emma (1996), cuando tenía 22 años y comenzaba su carrera, Weinstein la convocó en su hotel, apareció desnudo y le sugirió ir a su habitación a hacerle masajes.

El 6 de enero, Weinstein irá a juicio penal por cinco cargos diferentes, que incluyen agresión sexual, un acto sexual criminal y violación. Weinstein puede llegar a enfrentarse a cadena perpetua si es declarado culpable. Él se declara inocente de todas las acusaciones.

Acuerdo provisional por 25 millones

El productor ha llegado a un acuerdo provisional con las más de 30 actrices y ex empleadas de su estudio. El trato, adelantado por el diario The New York Times, se habría cerrado en 25 millones de dólares y no incluiría un reconocimiento de mal comportamiento por parte de Weinstein. De esta forma, se pondría fin a buena parte de las demandas impuestas contra él y su antigua empresa por el escándalo sexual que afectó al magnate cinematográfico.

Previa a la materialización del acuerdo debe elaborarse un documento final, más largo y detallado, que requerirá aprobación por parte de al menos dos jueces, uno de la corte federal de Delaware que supervisa la declaración de bancarrota de The Weinstein Company y otro de la corte federal de Nueva York.