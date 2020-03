Agenda cultural para la cuarentena (martes 31): iniciativas para ayudar a librerías y editoriales sin salir de casa

Paralizada toda actividad económica no esencial hasta el 9 de abril, tendremos que ir aceptando que no podremos salir libremente a la calle unos cuantos días más, por nuestro bien y el de las personas que nos rodean. Así que ahora resulta más necesario que nunca mantener el cerebro despierto, distraerse y alejar pensamientos intrusivos. Lo recomiendan los psicólogos para acatar el confinamiento sin sacrificar nuestra salud mental por el camino.

Por suerte, decenas de artistas, músicos e intérpretes proponen estos días conciertos y encuentros online, que no ponen en riesgo la salud de nadie. Iniciativas que vamos recogiendo aquí, en nuestra guía de actividades culturales y de ocio sin salir de casa.

Hoy dedicamos especial atención a los proyectos que pretenden ayudar a las librerías y editoriales: uno de los sectores más duramente golpeado por la crisis del Covid-19. Se estima que el tejido de este sector, ya débil por defecto desde hace años, sufrirá pérdidas de más de 1.000 millones de euros durante este tiempo. Pero nosotros podemos ayudar aportando nuestro granito de arena.

A partir de hoy y hasta la finalización de las medidas actuales librerías como Traficantes de sueños afirman que "nos vemos en la imposibilidad de continuar sirviendo los pedidos de la tienda online". El gobierno ha decretado la paralización de toda "actividad no esencial" y eso incluye detener los envíos de las compras. Pero recuerdan que "tan pronto se restablezca el servicio de mensajería, retomaremos los envíos y nos pondremos en contacto con quienes hayan hecho pedidos, por orden de llegada de los mismos".

Como esta, otras librerías madrileñas como Antonio Machado, Tipos Infames, Librería Mujeres, Rafael Alberti o Swinton & Grant volverán a realizar pedidos online cuando el endurecimiento del estado de alarma pase. Acordarnos de ellas y hacernos una lista mental de la compra para el futuro, hacer el pedido en esas librerías cuando todo vaya mejor, les ayudará a paliar las consecuencias económicas de cerrar durante tanto tiempo.

Aunque Madrid sigue siendo la ciudad más afectada por esta crisis, librerías de otras muchas latitudes han sufrido igualmente la paralización de su actividad económica. En Barcelona, librerías como La Calders, La Carbonera o Nollegiu han iniciado estos días iniciativas muy distintas para capear el temporal. Desde clubs de lectura virtuales a campañas para hacerte socio o socia de las mismas. Te invitamos a descubrirlas.

Sí! Així va la cosa: ens escriviu a info@llibreriacalders.com. La manera que ho fem és la mateixa que a la llibreria (snif!): si sabeu el llibre que voleu, ens el demaneu; si aneu perduts, ens dieu què us agrada llegir i us farem recomanacions per tal que us acabeu de decidir. https://t.co/ImUNXYdbDZ