Agenda cultural para un fin de semana de cuarentena: de festivales literarios y cinematográficos gratuitos online

Parece ser que poco a poco todo avanza hacia una normalidad que a buen seguro será nueva, aunque no sea del todo normal. El lunes algunas islas pasarán a fase 3, y los territorios que pasen a fase 2 podrán ir a las playas (si las tienen) o celebrar reuniones de 15 personas. Puedes consultar aquíel mapa de la desescalada.

No obstante, antes de eso tenemos por delante el sábado y el domingo, y no queremos que el confinamiento se nos haga más duro de lo que ya es. Por eso volvemos con una agenda cultural para pasar un fin de semana lleno de cultura y ocio, independientemente de la fase de desescalada en la que nos encontremos.

Lecturas

En estas fechas, el año pasado, se celebraba en el CCCB de Barcelona el festival Primera Persona, con personalidades literarias de todo el mundo, charlas, lecturas y monólogos. El coronavirus dio al traste con la programación habitual, pero el festival se ha reconvertido en el Primera Persona Indoors: una jornada sobre autobiografías y literatura, en directo y online. Descubre más aquí.

El sábado a las 18:00h, la escritora y novelista Rachel Cusk, que acaba de publicar Despojos (Libros del Asteroide) hablará con la periodista y guionista Anna Guitart sobre la autobiografía, el peso que tiene en su carrera y lo que significa un divorcio en términos creativos para la mujer. Lo hará en el marco del festival Primera Persona Indoors y podrá verse en directo desde la web del CCCB.

El sábado a las 18:55h, la escritora y periodista Jia Tolentino, la redactora más joven del New Yorker que acaba de publicar en España Falso Espejo (Temas de Hoy), hablará con la también periodista Noelia Ramírez. Conversarán sobre intimidad en Internet en el marco del festival Primera Persona Indoors, y podrá verse en directo desde la web del CCCB. También puedes leer la entrevista que realizamos con Tolentino aquí.

El sábado, la editorial Capitán Swing sorteará dos ejemplares de La ciudad solitaria de Olivia Laing, y el domingo dos más de ¿A quien vamos a dejar morir? de Javier Padilla. La combativa editorial quiere celebrar con sus lectores sus recién cumplidos 10 años de actividad. Para participar, solo debes compartir un selfie con un ejemplar de uno de los libros de su catálogo usando el hashtag #10deCapitánSwing. Descubre más en sus redes sociales.

Ahora que han vuelto a abrir las librerías, la asociación de editoriales independientes Llegir en Català anima a compartir el amor por la lectura con la iniciativa #AbraçaElsLlibres, compartiendo fotos y descubrimientos editoriales que hayamos hecho durante estos días de reapertura y reencuentro con los libreros y libreras. Puedes descubrir más aquí.

La editorial Amor de madre ha recopilado estos días en su web todas las actividades que ha realizado durante el confinamiento, entre ellas presentaciones, charlas, mesas redondas con otras editoriales y mucho más. Puedes descubrir másaquí.

La editorial Héroes de Papel realiza estos días una serie de vídeos en los que sus autores recomiendan lecturas para afrontar los momentos que estamos viviendo. Ya han participado ya nombres como Laura P. Larraya, Jose María Villalobos y muchos otros. Puedes descubrir sus recomendaciones aquí.

J. K. Rowling ha publicado gratis online una novela breve llamada The Ickabog, un cuento de hadas ambientado en un país imaginario, que escribió hace años y ahora libera para hacer más llevadero el confinamiento a los más pequeños de la casa. Lo puedes leer aquí.

Cine & Series

Cuanto más avanzamos hacia la nueva normalidad, más nos damos cuenta de que se parecerá a una de tantas series y películas distópicas que nunca pensamos que viviríamos. Te recomendamos 10 series para imaginar un mundo tras la pandemia y la 'nueva normalidad' aquí.

También tenemos un buen puñado de estrenos esta semana, entre los que destaca Space Force, la serie en la que Greg Daniels y Steve Carell han imaginado qué habría pasado si Trump hubiese sumado una Fuerza Espacial a sus Fuerzas Armadas tal y como planeaba. Puedes ver esta y otras ocho recomendacionesaquí. También puedes leer nuestra crítica de Space Forceaquí.

Además de la de Steve Carrell, Netflix acaba de estrenar el nuevo espectáculo de Hannah Gadsby. Se titula Douglasy sigue la estela del brillante y crudo Nanette, en el que la comediante reflexiona sobre identidad sexoafectiva y feminismo con esa capacidad tan suya de arrancar una carcajada y acto seguido congelar la sonrisa por lo dramático de lo narrado. Puedes leer nuestra crítica de su anterior monólogoaquí.

HBO España estrenó hace unos días Love Life, escrita y dirigida por Sam Boyd. Se trata de una amable comedia romántica, no exenta de mordacidad, protagonizada por Anna Kendrick, que interpreta a una directora de una compañía de teatro que narra cómo la cambió una relación de pareja.

En Filmin acaban de rescatar dos títulos realmente difíciles de encontrar del realizador ruso Andrei Zvyagintsev: El regreso y El destierro. La primera le valió el León de Oro en Venecia en 2003, la segunda un premio en Cannes a Mejor actor. En el festival francés ganaría más tarde el premio a Mejor guion con Leviatán, también disponible en la plataforma. Su cine capta una Rusia contemporánea absolutamente desoladora. Una mirada imprescindible.

Acaba de arrancar el We Are: A Global Film Festival, un proyecto en el que 21 festivales de 35 países programan 100 películas de acceso gratuito, además de charlas inéditas. Se puede seguir aquíy aquíte ofrecemos una guía en once pasos para no perderte nada imprescindible.

Conciertos & Recitales

El sábado a las 00:00 hora peninsular (las 18:00h del viernes en Boston), la formación de punk celta Dropkick Murphys tocará en directo desde Fenway Park, con la colaboración especial de Bruce Springsteen. Lo harán a puerta cerrada sin audiencia para recaudar fondos para ONGs y asociaciones locales en su lucha contra la pandemia. Se podrá seguir online desde la web del grupo.

El sábado a las 22:00h, Los Punsetes e Indigo Drone ofrecerán un concierto online desde la sala madrileña Moby Dick Club. No es gratuito: las entradas cuestan entre 8 y 15 euros, y con la entrada en código se podrá seguir desde nuestras casas. Más información aquí. También puedes leer nuestra entrevista al grupo madrileño por la publicación de su último disco,aquí.

El domingo, a eso de la 01:00h de la madrugada hora peninsular (las 19:00h del sábado en Estados Unidos), David Guetta ofrecerá un concierto gratuito para recaudar fondos para la lucha contra el coronavirus. Será "en un lugar icónico de Nueva York", y se retransmitirá en Facebook, Twitch y Twitter. Más detalles aquí.

El domingo a las 13:00h, La bien querida participará en el ciclo musical organizado por Cooncert y Cinzano El Último Vermut del Mes En Casa. Solía ser en el Mercat dels Encants de Barcelona, pero ahora es online. Puedes recoger tu invitación aquí.

La Teta, una agencia impulsora de talento femenino artístico dirigida por la actriz y cantante Laya Martí, acaba de lanzar el proyecto #Regalaunconcierto, una iniciativa que busca adaptarse a la nueva normalidad y hacer frente a la crisis del sector musical ofreciendo conciertos online privados. Puedes descubrir más aquí.

Museos & Arte

El IVAM de Valencia sigue adelante con el proyecto L’IVAM en pijama!, una serie de propuestas educativas y familiares en tiempo de confinamiento. Actividades de carácter divulgativo y artístico para llevar el museo a casa. Puedes descubrir más aquí.

El Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid pone en marcha el proyecto #GigaThyssen. Una iniciativa en la que invitan a descubrir algunas obras del museo hasta el último detalle digitalizado y en gran formato. Ahora mismo, podemos ver Las tentaciones de San Antonio de Jan Wellens de Cock, una pintura que remite directamente al Bosco. Descubre hasta el más mínimo detalle de cada trazoaquí.

El Museo del Prado lanza estos días una serie de vídeos en los que especialistas de todas las áreas resaltan obras que, sin ser las más conocidas, resultan fundamentales para profundizar en aspectos esenciales de su Colección Permanente. Destacamos el de Javier Barón, Jefe de Conservación de Pintura del Siglo XIX, que comenta Jardín de la casa de Fortuny, de Fortuny y Madrazo. Lo puedes ver aquí.