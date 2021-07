Chalamet: Espero que ahora films como "The French Dispatch" sirvan para ayudar

Cannes (Francia), 13 jul (EFE).- Con 25 años y ya una sólida carrera en construcción, Timothée Chalamet presentó este martes en Cannes "The French Dispatch" ("La crónica francesa") y tiene a la espera de estreno "Dune", pero el glamour de los festivales no le hace olvidar el último año y espera que de alguna forma el arte y el cine ayuden a la gente.

"Anoche (en la proyección de gala de 'The French Dispatch') me sentí feliz y agradecido", afirmó hoy el actor en una reducida rueda de prensa acompañado por la francesa Lyna Khoudri, que también forma parte del amplio reparto coral de "The French Dispatch".

Pero al mismo tiempo trató de controlarse y no "ser demasiado arrogante" porque "al final, esto son películas, pero espero que de alguna forma puedan ayudar a la gente, que el arte pueda hacer que la gente se enfrente a sus problemas".

"Cualquier lección que la gente pueda sacar de esta película o de 'Dune' o de cualquiera que vaya hacer y que sirva para salir de lo que hemos vivido este año y medio, estará bien".

Chalamet y Khoudri, junto a Wes Anderson, Benicio del Toro, Tilda Swinton, Adrien Brody, Owen Wilson o Bill Murray pasearon ayer por la alfombra roja de Cannes, previa al pase de gala, y hoy posaron en el Photocall oficial del festival, pero no han ofrecido la rueda de prensa general en la que los equipos de las películas de la competición oficial de Cannes responden ante los periodistas.

Frente a eso, pequeñas ruedas de prensa de unos 10 medios, con algunas de las estrellas de un filme que es un homenaje al cine y a Francia y que es un gran espectáculo visual, muy del estilo de Anderson, aunque menos redondo que otros trabajos anteriores.

Una película para la que Anderson se inspiró en la nouvelle vague y en el cine francés en general, pero especialmente en cineastas como François Truffaut y su filme "Los cuatrocientos golpes", explicó Chalamet.

Hijo de un periodista francés, el actor tenía la base cultural para interpretar una de las tres historias que componen la película y que parten de una revista "The French Dispatch", a punto de desaparecer.

Benicio del Toro, Léa Seydoux y Adrien Brody protagonizan una sátira del mercantilismo en el arte; Mathieu Amalric, Edward Norton y Steven Yeun, una historia policial, y Chalamet, Khoudri y Frances McDormand, un triángulo amoroso en medio de la revolución estudiantil de mayo del 68.

Las tres historias cuentan con la voz en off de Anjelica Huston, y se unen en la redacción de "The French Dispatch", dirigida por Bill Murray y en la que están Tilda Swinton o Elisabeth Moss, mientras que en diferentes papeles aparecen Christoph Waltz, Saoirse Ronan, Liev Schreiber o Willem Dafoe.

Es una película "cien por cien Wes Anderson, con su visión y su amor por Francia, de la Francia que existió o de la Francia que está en su cabeza", señaló divertido Chalamet, que aseguró que ha sido "un honor ser parte de esa visión del mundo" del director de títulos como "The Gran Budapest Hotel" ("El gran hotel Budapest", 2014) o "Moonrise Kingdom" (2012)

Cada equipo preparó y rodó su parte por separado, así que solo lograron entender la historia cuando la vieron hace un año, como reconoció Khoudri. El filme tenia que haberse estrenado en el Festival de Cannes 2020, que no pudo celebrarse por la pandemia, y el director y los productores decidieron esperar a que se celebrara el certamen francés este año.

Un año en el que las jóvenes generaciones han aprendido que hay que luchar por la Justicia y hacer las cosas bien, opinó Chalamet.

Lo que buscan los jóvenes, señaló el actor, es la Justicia en todos los ámbitos, ya sea "justicia racial, justicia ambiental o justicia económica". También sexual, algo muy presente en las preguntas sobre género que les plantean a los actores cuando presentan sus películas.

Y quiso destacar a la gente que lucha por esos principios y que a él le inspiran, como Greta Thunberg o Amanda Gorman y el "maravilloso poema que leyó en la inauguración de (Joe) Biden".

"Fue increíble verlo. ¡Gracias a Dios que hay gente así!", que "te empujan a pelear, a hacer avanzar las cosas", reflexionó Chalamet.

Por Alicia García de Francisco