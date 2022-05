La fotógrafa egipcia Rehab Eldali, ganadora de los II Premis Mediterranis Albert Camus

La fotógrafa egipcia Rehab Eldalil ha obtenido el premio Incipiens en los II Premis Mediterranis Albert Camus Incipiens, celebrados en Sant Lluís, Menorca, este sábado. Eldalil ha logrado este reconocimiento con su proyecto ‘The Longing Of The Stranger Whose Path Has Been Broken’ (El anhelo del extraño cuyo camino se ha roto), sobre los beduinos de Egipto que viven en la invisibilidad, envueltos en la indiferencia de los medios de comunicación y abandonados por el Estado.

El jurado, compuesto en esta edición por la investigadora y escritora Rasha Salti, Gumersindo Lafuente, director de Opinión de elDiario.es, y el fotógrafo y director Paolo Woods quedó especialmente impresionado por la singularidad del enfoque de Rehab Eldalil. Reunidos el pasado día 12, los miembros del jurado han destacado el uso de múltiples lenguajes expresivos por parte de Eldalil para inspirar nuestra imaginación, combinando imágenes, textos, bordados y multimedia para sumergir al espectador en los mundos de la comunidad beduina a la que dice pertenecer. Mediante composiciones intrigantes e imágenes abiertas, el espectador descubre la experiencia vivida por la comunidad beduina del norte del Sinaí, en lugar de consumirla.

Eldalil ha dedicado el proyecto ganador a explorar la noción de pertenencia y la interconexión de las personas y la tierra través de la comunidad beduina de Santa Catalina en el sur del Sinaí, en Egipto, en concreto con la tribu Jebeleya, que ha sobrevivido durante siglos a guerras, colonialismo, sequía y pandemias, y que ha desempeñado un papel importante en la recuperación de las tierras del Sinaí egipcio. La fotógrafa se licenció en Fotografía por la Universidad de Helwan (El Cairo) en 2011 y cuenta con otros títulos en el Reino Unido y en el ICP de Estados Unidos. A lo largo de su carrera ha recibido numerosas y prestigiosas becas y premios.

Los Premis Mediterranis Albert Camus cuentan con el apoyo de la familia del escritor y de la Sociedad de Estudios Camusianos y nacieron de una idea del exministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos, además del ayuntamiento de Sant Lluís y del patrocinio de la Fundación Fomento del Turismo de Menorca.

La segunda edición de los premios Incipiens ha valorado una veintena de artículos y reportajes periodísticos de autores incipientes nacidos o residentes en países del Mediterráneo. Según la organización, detrás de todos estos proyectos periodísticos finalistas se encuentran las biografías de veinte autores y autoras originarios de diez países Argelia, Egipto, España, Francia, Italia, Líbano, Libia, Marruecos Túnez y Turquía- que siguen, en sus investigaciones y obras, la huella ética que Albert Camus dejó impresa en el mundo del periodismo.