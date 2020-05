"El incendio", cuatro capítulos para una serie redonda sin efectismos

Con tan solo cuatro episodios, sin artificios ni grandes efectos especiales, "El incendio" llega hoy a Filmin como un ejemplo más de la sólida ficción británica. Una historia de investigación pero también un análisis social de una pequeña población a través de la reacción de sus miembros a unos hechos terribles.

Una serie protagonizada por David Tennant ("Broadchurch"), Matthew McNulty ("The Terror"), Anna Madeley ("Utopia") y Cush Jumbo, que recupera aquí su acento británico real tras hacerse popular como la abogada Lucca Quinn en la serie estadounidense "The Good Fight".

La acción se desarrolla en un precioso pueblo escocés, donde todos sus habitantes parecen llevar una vida agradable y sencilla. Tom (Tennant) es el médico de familia, está casado con Kate (Madeley), una de las maestras de la escuela, y tienen tres hijas pequeñas. Sus mejores amigos son Steve (McNulty), policía, y Jess (Jumbo), otra profesora.

Pero cuando se produce un incendio y mueren la mujer e hijas de Tom, todo cambia.

A partir de ahí la serie podría haberse convertido en una historia más de investigación, en un thriller al uso, pero en este caso, la búsqueda del culpable se desarrolla en paralelo al descubrimiento del lado frágil, débil e incluso retorcido, que tiene la mayoría de los personajes.

Las fantásticas interpretaciones de los protagonistas, pero también de los secundarios, son la clave para dotar de un tremendo realismo a los guiones de Daisy Coulam ("Grantchester" o "Gente de barrio"), una apasionada de las series documentales sobre crímenes.

"El problema que les veo -explica en un comunicado de Filmin-, es que siempre se enfocan en la figura del asesino. Mi objetivo con esta serie era analizar por qué ocurren estos sucesos y retratar a la víctima como la persona real que es".

Y a la vez que retrata a la víctima, Kate, a través de continuos flashbacks en los que se pueden ver sus relaciones con el resto de los protagonistas, también traza a la perfección la personalidad de cada uno de los personajes de la historia.

Así, Tom aparece como frío, perfecto y con ciertos ataques obsesivos; Steve como un celoso, hiperprotector y con fuertes remordimientos, y Jess como la en apariencia más equilibrada y humana del grupo.

Junto a la investigación de las muertes, aparecen historias paralelas, como los intentos de Steve y Jess por tener un hijo; la relación de Tom con su madre; los problemas psicológicos de Kate o la amistad inquebrantable que tenían Kate y Jess.

Lo que le da a la serie un fuerte componente social y hace que "El incendio" no se decante por ningún género concreto.

Una producción que se estreno en Reino Unido en enero y que se une a la amplia selección de series británicas que se han sumado al catálogo de Filmin en los últimos meses.

Entre ellas, la deliciosa "Los Durrell", que nos traslada al Corfú de los años treinta con la adaptación de la "Trilogía de Corfú", autobiografía del naturalista, zoólogo y presentador Gerald Durrell.

O dos thrillers muy diferentes, "Blood" y "The Bay"; historias de época como "Sanditon"; el drama judicial "The Accident", o la comedia "Inside No. 9", que reúne un reparto de altura que incluye a Gemma Arterton, Oona Chaplin, Derek Jacobi, Keeley Hawes Rory Kinnear.

Por Alicia García de Francisco