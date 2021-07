Listado de las películas en la 78 edición del Festival de Venecia

Roma, 26 jul (EFE).- La 78 edición del Festival Internacional de Cine de Venecia se celebrará del 1 al 11 de septiembre con una completa programación anunciada este lunes por el director del certamen, Alberto Barbera. Estos son los títulos que componen las diferentes secciones:

VENECIA 78 COMPETICIÓN

- "Madres paralelas", de Pedro Almodóvar (película de inauguración).

- "Mona Lisa and the Blood Moon", de Ana Lily Amirpour.

- "Un autre monde", de Stéphane Brizé.

- "The Power of the Dog", de Jane Campion.

- "America Latina", de Fabio y Damiano D’Innocenzo.

- "L'événement", de Audrey Diwan.

- "Competencia oficial", de Gastón Duprat y Mariano Cohn.

- "Il buco", de Michelangelo Frammartino.

- "Sundown", de Michel Franco.

- "Illusions Perdues", de Xavier Giannoli.

- "The Lost Daughter", de Maggie Gyllenhaal.

- "Spencer", de Pablo Larraín.

- "Freaks out", de Gabriele Mainetti.

- "Qui rido io", de Mario Martone.

- "On the Job: The Missing 8", de Erik Matti.

- "Leave no Traces", de Jan P. Matuszynski.

- "Captain Volkonogov Escaped", de Natasha Merkulova.

- "The Card Counter", de Paul Schrader.

- "É stata la mano di Dio", de Paolo Sorrentino.

- "Reflection", de Valentyn Vasyanovych.

- "La caja", de Lorenzo Vigas.

FUERA DE COMPETICIÓN

Ficción:

- "I bambino nascosto", de Roberto Andò.

- "Les choses humaines", de Yvan Attal.

- "Ariaferma", de Leonardo Di Costanzo.

- "Halloween Kilss", de David Gordon Green.

- "La scuola cattolica", de Stefano Mordini.

- "Old Henry", de Potsy Ponciroli.

- "The last duel", de Ridley Scott.

- "Dune", de Denis Villeneuve.

- "Last Night in Soho", de Edgar Wright.

Documentales:

- "Life of Crime 1984-2020", de Jon Alpert.

- "Tranchées", de Loup Bureau.

- "Viaggio nel crepuscolo", de Augusto Contento.

- "Republic of Silence", de Diana El Jeiroudi.

- "Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song", de Daniel Geller y Dayna Goldfine".

- "Deandré#Deandré. Storia di un impiegato", de Roberta Lena.

- "Django & Django", de Luca Rea.

- "Ezio Bosso. Le cose che restano", de Giorgio Verdelli.

Series:

- "Scenes from a Marriage", de Hagai Levi.

Cortos:

- "Plastic Semiotic", de Radu Jude.

- "The Night", de Tsai Ming-liang.

- "Sad Film", de Vasili.

HORIZONTES

Largometrajes:

- "Atlantide", de Yuri Ancarani.

- "Miracol", de Bogdan George Apetri.

- "Piligrimai", de Laurynas Bareisa.

- "Il paradiso del pavone", de Laura Bispuri.

- "The Falls", de Mong-hong Chung.

- "El hoyo en la cerca", de Joaquín Alejandro del Paso.

- "Amira", de Mohamed Diab.

- "À plein temps", de Eric Gravel.

- "107 Mothers", de Peter Kerekes".

- "Vera Dreams of the Sea", de Kaltrina Krasniqi.

- "Les promeses", de Thomas Kruithof.

- "White Building", de Javich Neang.

- "Anatomy of Time", de Jakrawal Nilthamrong.

- "El otro Tom", de Rodrigo Plá.

- "El gran movimiento", de Kiro Russo.

- "Once upon a Time in Calcutta", de Aditya Vikram Sengupta.

- "Rhino", de Oleh Sentsov.

- "True Things", de Harry Wootliff.

- "Inu-oh", de Masaaki Yuasa.

Cortos:

- "Don't get too Comfortable", de Shaima Al Tamimi.

- "Techno, mama", de Saulius Baradinskas.

- "Descente", de Mehdi Fikri.

- "Sandstorm", de Seemab Gul.

- "Heltzear", de Mikel Gurrea.

- "Los huesos", de Cristóbal León y Joaquín Cociña.

- "Hair Tie, Egg, Homework Books", de Runxiao Luo.

- "Il turno", de Ciara Marotta.

- "Fall of the Ibis King", de Josh O'Caoimh y Mikai Geronimo.

- "New Abnormal", de Sorayos Prapagan.

- "La fée des Roberts", de Léahn Vivier-Chapas.

- "The Last day", de Momi Yamashita.

Cortos fuera de competición:

- "Ato", de Bárbara Paz".

- "Diario di una passeggiata", de Giuseppe Piccioni.

Horizontes extra:

- "Costa brava", de Mounia Aki.

- "Mama, I'm Home", de Vladimir Bitokov.

- "Ma nuit", de Antoinette Boulat.

- "La ragazza ha volato", de Wilma Labate.

- "7 Prisioneiros", de Alexandre Moratto.

- "Land of Drems", de Shirin Neshat y Shoja Azari.

- "The Blind Man who did not Want to See Titanic", de Teemu Nikki.

- "La macchina delle immagini di Alfredo C.", de Roland Sejko.

PROYECCIONES ESPECIALES

- "La biennale di venezia: il cinema al tempo del covid", de Andrea Segre.

- "Le 7 giornate di Bergamo", de Simona Ventura.

BIENNALE COLLEGE CINEMA

- "Al Oriente", de José María Avilés.

- "La Tana", de Beatrice Baldacci.

- "Nuestros días más felices", de Sol Berruezo Pichon-Rivière.

- "La santa picola", de Silvia Brunelli.

- "The Cathedral, de Ricky D'Ambrose.

- "Mon père, le diable", de Ellie Foumbi.

Realidad virtual:

- "Lavrynthos", de Fabito Rychter y Amir Admoni.