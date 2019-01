El rapero Chris Brown, detenido tras ser acusado de violación

El cantante estadounidense Chris Brown y otras dos personas están bajo custodia desde este lunes en París, tras ser acusados por una mujer que presentó una denuncia por violación, según informa The New York Times.

El diario cita a un oficial de policía que afirma que la queja se presentó ante la policía en el distrito 17 del noroeste de París. El funcionario afirma que uno de los otros detenidos es el guardaespaldas personal del cantante.

La policía -que no ha emitido una comunicación oficial- afirma, según The New York Times, que Brown fue detenido el lunes y que permanece bajo custodia este martes debido a que la policía se encuentra estudiando la denuncia.

Los representantes de Brown en Sony Music no han querido hacer comentarios de inmediato. Pero no es la primera vez que Chris Brown se enfrenta a problemas legales: en 2009 se declaró culpable de haber golpeado en repetidas ocasiones a su entonces pareja, Rihanna. Una agresión que impidió que la artista actuase en los Grammy, y por la que fue delcarado culpable y pasó 108 días en prisión.