Per l'Horta lleva a los tribunales al Ayuntamiento de València por autorizar la adecuación de la ZAL del Puerto

La asociación Por l'Horta, integrada en la plataforma 'Horta és Futuro N0 a la ZAL' ha interpuesto un recurso de reposición ante el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de València que permite dar licencia al proyecto de 'Medidas correctoras para la recepción municipal de la zona de actividades logísticas (ZAL) del Puerto de València’, presentado por Valencia Plataforma Intermodal (VPI) Logística, SA. que supondría la destrucción definitiva de las posibilidades de recuperación del suelo agrícola de La Punta como espacio natural público.

Los trabajos consisten en la adecuación urbanística de todo el entorno y los accesos a la ZAL.

La plataforma ecologista evidencia que el proyecto impugnado no tiene actualmente cobertura jurídica, por lo que no resulta procedente su aprobación, ni tampoco la recepción de las obras de urbanización por parte del Ayuntamiento. Desde la entidas aseguran que no es posible aprobar un proyecto que no se adapta al planeamiento urbanístico vigente y a las condiciones que permitirían la puesta inmediata en servicio.

En esta línea, desde Per l'Horta señalan que la urbanización del ámbito interior de la ZAL depende del suministro eléctrico de la línea eléctrica de alta tensión de 132 kilovatios que fue anulada al 2017 por un contencioso administrativo por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y que por lo tanto no está autorizada para entrar en funcionamiento: "Sin ese requisito, toda actuación urbanística es simplemente irrealizable legalmente", afirman.

Según la organización, el proyecto de medidas correctoras se enmarca dentro del Plan Especial aprobado al 2018 que permite la construcción de la ZAL y actualmente pendiente de sentencia judicial.

Se trata de un plan prácticamente idéntico al que ya fue declarado nulo al 2009, puesto en marcha otra vez al mismo 2009, y vuelto a anular al 2013 por el TSJCV y el 2015 ratificada su nulidad por el Tribunal Supremo.

Es por lo tanto un proyecto que Per l'Horta considera ilegal y que, según las sentencias obtenidas, habría que replantear desde cero, teniendo en cuenta la nueva legislación ambiental y la mayor sensibilidad ambiental así como las necesidades que se han evidenciado más que nunca de recuperación de suelo agrícola y espacios verdes para la ciudad.

La asociación afirma que este proyecto de medidas correctoras que ahora impugna tiene un coste superior a los 2 millones de euros del erario público: "Es evidente el poco criterio y previsión de la administración para gastar el dinero de todas cuando los tribunales pueden volver a anular el plan especial y cuando cada vez es más grande el clamor ciudadano para descartar en hacer el proyecto de la ZAL; sería del todo más prudente ahorrar un dinero que en el futuro, cuando se recupere la ZAL para el pueblo, será dinero tirado literalmente a la basura y sobre los que se ha advertido reiteradamente a las diferentes administraciones".

Además, la plataforma considera que la aprobación de este proyecto de medidas correctoras durante el estado de alarma "no tiene justificación en ninguna urgencia de uso, pone de manifiesto cuáles son las cuestiones post Covid que el gobierno valenciano considera esenciales y la absoluta falta de sensibilidad con la ciudadanía que tenía los derechos de manifestación restringidos".

Tanto el Pla d'Acció Territorial de l'Horta como lEstratègia Territorial Valenciana propugnan una ordenación territorial en la que actuaciones como la ZAL no caben. El mismo Pla de l'Horta impone dos vectores de conexión sobre la ZAL de 200 metros de ancho cada cual en sus planos de ordenación, el que tendría que haber supuesto como mínimo un replanteamiento en profundidad del Plan Especial de la ZAL.

Por el contrario, la administración valenciana (PSOE y Compromís) aprobó en 2018 el Plan que, virtualmente era el que estaba diseñado en tiempo del PP sin haber hecho ningún cambio sustancial y a pesar de que tenía diferentes sentencias que lo califican de nulo.

Para Per l'Horta, el plan de Especial de la ZAL, sea legal o ilegal, es un error de planificación territorial y no se ajusta a las necesidades actuales impuestas por la emergencia climática ni con las directrices marcadas por la propia conselleria que lo impulsa.

"Renunciar a la ZAL permitiría unir el Salero y el Parque Natural de la Albufera con el río Turia y sería el mejor acto de gobierno que el Ayuntamiento y la Generalitat podrían hacer por la ciudadanía y las generaciones futuras. Igual que hace 40 años recuperar precisamente la Albufera y el río fueron magníficas decisiones que hoy son indiscutibles y el orgullo de la ciudad", afirman desde la organización.