El principal objectiu d’aquesta exposició és mostrar les obres d’art contemporani adquirides per la Generalitat Valenciana. Es tracta d’un primer acostament, els “primers moments”, que aporta una visió general del panorama artístic contemporani existent al territori valencià. Els criteris d’elecció de les obres no han tingut en compte pautes generacionals ni s’han restringit per temàtiques. Unes propostes que porten a la reflexió sobre els debats més actuals.

ON? Centre del Carme. Carrer del Museu, 2. València

QUAN? Fins al 16 de setembre de 2018

Entrada gratuïta

consorcimuseus.gva.es