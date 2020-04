De fabricar rótulos para Internet a protectores para farmacias y hospitales, así se reconvierten las 'startups' en época de coronavirus

La crisis sanitaria provocada por el coronavirus está obligando a los emprendedores de Lanzadera, la aceleradora de startups de Juan Roig, a reinventarse y adaptar su negocio en tiempo récord. Conscientes del gran desafío que supone esta situación (también) para los negocios, el equipo de la aceleradora ubicada en la Marina de Empresas de València está volcado en acompañar a las startups con recomendaciones y consejos para amortiguar el impacto y también pensando en el momento “post covid”.

El parón total ha provocado que los emprendedores estén modificando parte de su día a día para ofrecer servicios diferentes, también centrados en sumar en esta lucha contra la enfermedad. Es el ejemplo de una startup de rótulos y letras personalizadas en Internet que estos días está utilizando sus recursos para fabricar protectores para farmacias y hospitales.

“La maquinaria que usamos para cortar las letras acrílicas es la misma que se utiliza para cortar el metacrilato y, ahora, estamos creado mamparas para farmacias y hospitales que sirven para proteger del contacto directo”, explica Víctor Ruiz, CEO de ‘Rotula tú mismo’.

Otras han tenido que cerrar temporalmente parte de sus locales como en el caso la startup de pizzas tradicionales a domicilio Del Poble. No obstante esta circunstancia no ha impedido que se vuelquen en ayudar con iniciativas como Food for heroes en València. Rubén Santos, CEO de Del Poble, explica que durante estos días están repartiendo comida diaria a personal sanitario y organizaciones sociales para intentar “aportar nuestro granito de arena”.

Servicios sanitarios

Algunas startups han optado por ofrecer sus servicios de forma gratuita como en el caso de Aiudo, una plataforma de cuidado de mayores a domicilio. La empresa presta servicios de intermediación y gestión de cuidadores en toda España, pero ha decidido no tarifar a las familias que no puedan permitírselo en Madrid, València y Sevilla.

O la aplicación HumanITcare, un servicio digital de control remoto que conecta pacientes con médicos y realiza un seguimiento de la enfermedad. Nuria Pastor, CEO de HumanITcare, explica que el objetivo de su iniciativa es que el personal sanitario pueda seguir atendiendo a los pacientes a distancia para reducir riesgos y “puedan estar bien asistidos desde casa”.

También está el ejemplo de Quibim, una startup que utiliza la inteligencia artificial para extraer información cuantitativa de las imágenes médicas radiológicas y de medicina nuclear. La plataforma funciona comparando imágenes del tórax de los pacientes con una base de imágenes de pacientes que han sufrido la enfermedad. Aunque no es un diagnóstico definitivo, explican, sí puede “dar pistas” al personal sanitario para ayudarles a “reducir la carga de los laboratorios”.

En el caso de Serenmind, esta app ofrece programas psicológicos autoguiados. La plataforma ha informado que sus servicios serán gratis durante un mes “con contenidos específicos para sobrellevar las consecuencias del coronavirus”, además de sus herramientas de gestión de pensamientos, habilidades de solución de problemas y meditaciones mindfulness.