Ciudadanos tensa la cuerda y dice que no habrá pacto en Castilla y León hasta que el PP acepte un gobierno "en conjunto" y no "de soporte"

Para el líder de Ciudadanos en Castilla y León, Francisco Igea, no está todo hecho. Las 100 medidas que ha firmado este viernes con el candidato del PP a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, no implican que su investidura se vaya a producir. "No hay pacto de Gobierno" ha repetido Igea varias veces en la rueda de prensa posterior a la constitución de las Cortes.

Sólo habrá pacto, ha manifestado, si el PP acepta que el próximo gobierno en Castilla y León sea "en conjunto". "No venimos a dar soporte al Partido Popular y eso se tiene que ver", ha subrayado. A la pregunta de si pretenden tener un reparto por igual de las consejerías, Igea ha respondido que "casi" pero que "no es una fórmula matemática". "Lo que nos ofrece ahora el PP no nos parece de gobierno en conjunto", ha dicho. Así, se trabaja ahora en determinar quién estará al frente de "consejerías, portavocías y áreas de regeneración y transparencia". Además, el candidato de Ciudadanos ha remarcado la importancia de hacer un plan de medios que evite que "alguien pueda levantar el teléfono para advertir de que por una información se va a perder una subvención".

El PP, socio preferente pero no excluyente

Francisco Igea no ha descartado ser el portavoz de su grupo parlamentario, en cuyo caso no podría ser vicepresidente, pero tampoco rechaza ser el número dos del Gobierno de Castilla y León. Poco después de firmar el acuerdo de las 100 medidas, Igea ha reconocido el "cabreo" que hay en la calle, y que se le transmite, por haber elegido al PP como "socio preferente".

Si el acuerdo con el Partido Popular no llega a materializarse, se compromete a que haya un "gobierno estable". Para él, el PP es socio "preferente" pero no excluye otras posibilidades. "En todos los partidos hay gente que no es de fiar", ha advertido. Aún así, ha rechazado que el partido le haya impuesto las negociaciones. "A mí hace tiempo que no me atan en corto", ha respondido.

Igea arremetió duramente contra el PSOE porque desde su bancada se oyeron las risas en el momento en el que el recién proclamado presidente de las Cortes, Luis Fuentes, dijo que "es tiempo de cambio". "Nunca vamos a responder a la adolescencia, a las risas y a las chanzas de aquellos instalados en la superioridad moral. Tendrán que explicar en qué consiste esa superioridad", ha reprochado. En ese sentido, ha recordado los pactos alcanzados por los socialistas en Baleares y Navarra. "Pactan con quien no cree en la igualdad y para Ciudadanos la igualdad es irrenunciable", ha comentado antes de añadir que el PSOE "no está en condiciones de dar lecciones de moralidad".

"La situación actual del país es altamente peligrosa, hay que buscar lo mejor para los ciudadanos y eso se hace desde el acuerdo", ha defendido y ha pedido que se salga de la "política de bloques con urgencia", ha advertido.

El PP, convencido de que se firmará el pacto "en breve"

Pero, si Igea endurecía hoy su discurso de cara a un pacto de gobierno con el Partido Popular, el portavoz del PP en las Cortes y miembro del equipo negociador, Raúl de la Hoz, minimizaba riesgos precisando que quedan "por definir las caras de las personas" que van a ejecutar el programa de Gobierno. Sin embargo, lo que para Igea es primordial, para De la Hoz es "algo secundario respecto de lo principal e importante" que son las 100 medidas firmadas.

Sobre las exigencias de Igea, que quiere un gobierno "en conjunto" y no "de soporte" del Partido Popular, De la Hoz se ha mostrado "absolutamente de acuerdo" y ha considerado que "en breve" se hará pública la última parte del pacto.

"Estamos satisfechos de cómo avanzan las negociaciones porque se están dando pasos importantes y consecutivos" ha insistido. Pero para él es más importante "el programa" que "las personas o sillones que deben ejecutar ese programa".