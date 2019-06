El PP da por hecho el pacto de gobierno en Castilla y León mientras Cs condiciona la investidura a más negociaciones

El Partido Popular y Ciudadanos han presentado este viernes, una hora antes de que se constituyese el Parlamento autonómico, su acuerdo programático en Castilla y León. Se trata de 100 medidas que se pondrán en marcha "si finalmente hay investidura". El condicional lo ha puesto el candidato de Cs, Francisco Igea, que se resiste a dar por hecho un pacto de gobierno impuesto por la dirección nacional y que se ha referido a unas "negociaciones duras" y a una "semana intensa". Ambos partidos estuvieron repasando el documento hasta las 23,00 de ayer y decidieron convocar a la prensa al filo de la constitución de las Cortes. Según el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, la brevedad de la constitución del ejecutivo y el legislativo es también para dar "apoyo" a la "investidura", del presidente del Parlamento, Luis Fuentes (Cs).

Un Gobierno en el que un socio ha denunciado a otro

Para Alfonso Fernández Mañueco, el acuerdo está prácticamente hecho y el de este viernes es "un paso crucial". "Las dos partes tenemos un compromiso", ha subrayado.Fernández Mañueco no ha sabido explicar como encaja un acuerdo de gobierno con Ciudadanos cuando es uno de los partidos –en la oposición en la pasada legislatura– que ha denunciado a la Junta de Castilla y León ante la Fiscalía Anticorrupción por la adjudicación, construcción y concesión el Hospital Universitario de Burgos, tal y como adelantó eldiario.es. "Este es un proyecto que empieza con fortaleza y con seriedad", ha afirmado. "Con respecto a la Justicia: confianza, colaboración y máximo respeto", ha acertado a decir.

Igea ha reconocido a preguntas de la prensa que "no hay más que salir a la calle para ver el cabreo" que tienen los castellanos y leoneses con Ciudadanos por haber pactado con el Partido Popular. "Estoy seguro de que los votantes de Ciudadanos están decepcionados, lo sé", ha dicho. Además, Francisco Igea ha explicado que se ha pactado con el PP porque la dirección nacional de su partido consideró que era el "socio preferente" y ha declinado desvelar qué habría hecho él, porque para ello habría que situarse en un escenario en el que no existiese el resto de España y él no hace "política ficción".