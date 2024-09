Los portavoces socialistas de Valladolid y Burgos ofrecen su apoyo al PP si sus alcaldes rompen con Vox

Los portavoces socialistas de Valladolid, Pedro Herrero, y Burgos, Daniel de la Rosa, se han ofrecido a llegar a acuerdos con los alcaldes 'populares' si rompen con la formación de extrema derecha después de que el secretario general de la formación, Ignacio Garriga, haya advertido de que a su partido “no le temblará el pulso” de romper los pactos locales como hizo con los autonómicos después del acuerdo para la reubicación de los menores extranjeros no acompañados que residían en Canarias.

Daniel de la Rosa ha asegurado que no se cree una ruptura municipal en Burgos porque ve “muy cómodos” a los concejales del PP y de Vox. “No les interesa evidenciar ningún tipo de ruptura ahora, veremos un año o seis meses antes de las elecciones; pero este curso vamos a tener una película muy similar a la del año pasado”, ha apuntado este miércoles.

“El PSOE ha tendido la mano al alcalde de Valladolid ante una posible ruptura de gobierno con Vox, pero lo ha despreciado en todo momento”, señala Herrero, quien ha insistido en que “si él rompe con Vox, nuestra mano sigue tendida. Si es Vox quien rompe con el Partido Popular, que se olvide de nosotros”, ha afirmado Pedro Herrero por la mañana.

El líder socialista burgalés ha lamentado que sea Vox quien “amenace con romper” y no el Partido Popular. “Si el PP fuera valiente, honesto y se desligara de la atadura a la que está sometido, el PSOE valoraría ese gesto de valentía y responsabilidad institucional para llegar a acuerdos puntuales”, ha aseverado De la Rosa.

El socialista vallisoletano ha recordado que el PSOE llevó una moción al Ayuntamiento de Valladolid hace unas semanas para respaldar a la Junta de Castilla y León, en su política en materia de inmigración y en especial con los menores no acompañados y que “el señor Carnero no se atrevió a votar a favor: no se desmarcó de Vox, sino que planteó una enmienda de sustitución”.

“No matizó las palabras del PSOE en apoyo a la Junta, lo que demuestra que hay miedo a perder el apoyo de Vox”, ha aseverado Herrero, quien además señala que “Vox mientras no reciba en el Ayuntamiento una orden de Madrid no va a romper”.