Ciudadanos paraliza la proclamación de Silvia Clemente como candidata al aparecer más votos que participantes

Ciudadanos ha paralizado la proclamación definitiva de Silvia Clemente como candidata a la presidencia de la Junta de Castilla y León, después de que el otro candidato en las primarias, el exdiputado Francisco Igea, haya presentado una reclamación. El partido ha confirmado a eldiario.es que "hay 81 votos de más con patrones sospechosos", que se hicieron entre las 10 y las 14 horas del sábado.

La Comisión de Valores y Garantías del partido ha tomado esta decisión después del requerimiento presentado por Igea este domingo, según informa EFE. El exdiputado plantea "una interpretación" sobre las votaciones completadas entre el viernes y el sábado en las primarias de Cs en Castilla y León, que dieron a Clemente una ajustada victoria por tan solo 35 votos.

En declaraciones a eldiario.es, Francisco Igea ha confirmado que las primeras sospechas llegaron momentos después de conocerse los resultados de las disputadas primarias. "Los afiliados avisaron de que había algo raro en los votos". La primera certeza de un presunto 'pucherazo' era el propio conteo de votos. Según la Comision de Derechos y Garantías había 1.013 pero, sólo había que sumar los obtenidos por Igea y por Clemente para comprobar que eran 1.094 votos. Eso son 81 votos de más. A partir de ese momento, Igea y su equipo bajan todos los certificados de voto telemático: Todos están disponibles para afiliados y constan de un código que registra el sentido de ese voto, la hora a la que se produjo y algún otro dato. Los 81 votos de más eran a favor de Clemente. Pero hay más: "Encontramos un patrón extraño", explicó Igea. No sólo había votos que coincidían exactamente en la hora, "había alguna cosa más", dijo sin desvelar a qué se refería. Pero, en su afán de no precipitarse y que su reclamación pareciese "la pataleta del perdedor", el diputado decidió hacer otra comprobación. "Nos bajamos otros certificados de voto telemático en otras primarias disputadas, porque a lo mejor, lo que estábamos viendo era algo normal", comentó. El patrón de voto no coincidia. Tras atar cabos, anoche Igea y su equipo decidieron reclamar. "Hemos actuado con total honestidad en toda la campaña y ahora también, no tenemos nada que ocultar y aquí hay cosas que deben explicarse", añadió.

Así, esta mañana se presentó la reclamación. "Evidentemente si sólo hubiese una equivocación en el acta, esto se habría resuelto en un momento", adelantó Igea. No es el caso. El Comité de Derechos y Garantías tendrá, no sólo que verificar esos extraños patrones de voto, también tendrá que hacer una serie de comprobaciones más complicadas como un rastreo informático. No hay plazos estipulados pero Igea es tajante: una primera investigación se hace en unas horas, eso tardamos en mi equipo. Lo otro -el rastro informático- puede tardar un poquito más pero no mucho, por eso damos de plazo hasta el Comité Ejecutivo del martes, si entonces no se ha resuelto, procederemos conforme dictan los estatutos del partido y la ley, denunciaremos", avanzó

El rival de Clemente negó durante su primera comparecencia ante los medios de comunicación que fuera a impugnar los resultados de las primarias, pero finalmente ha decidido hacerlo este domingo. La Comisión de Valores y Garantías de Ciudadanos hará una "comprobación exhaustiva" de los resultados y el proceso de votación, pero de momento no se han aclarado los plazos de esta revisión.

Clemente ganó las primarias del partido con un margen corto: logró 561 votos frente a los 526 de Igea y los 7 de Vanesa Pérez, la otra candidata en liza. Desde su aterrizaje en Ciudadanos tras una abrupta salida del PP, Clemente siempre ha contado con el apoyo del aparato. Su presentación oficial llegó de la mano del secretario general, José Manuel Villegas, y su cierre de campaña acabó en un abrazo con el portavoz del partido de Albert Rivera en el Congreso, Juan Carlos Girauta.