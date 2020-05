La dimisión del consejero de Empleo de Castilla y León provoca un nuevo pulso entre Igea y la dirección nacional de Ciudadanos

La sucesión del consejero de Empleo de Castilla y León, Germán Barrios, que dimitió el pasado lunes, ha desatado un nuevo pulso entre la dirección nacional de Ciudadanos y el vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia de la Junta, Francisco Igea. En estos momentos, la dirección del partido estudia varias opciones, después de negarse a aceptar que el viceconsejero, David Martín, asuma la dirección de la Consejería. La postura de Igea es inamovible, si la persona elegida por el partido no es de su agrado ni del presidente Alfonso Fernández Mañuco, no habrá nombramiento.

Barrios presentó su renuncia a Fernández Mañueco este lunes de manera inesperada y por "motivos personales", si bien reconoció más tarde que esos motivos eran sus "diferencias insalvables con Igea". La relación con el vicepresidente estaba tan deteriorada que no habló con él en ningún momento, ni antes ni después de su renuncia.

Tal y como adelantó eldiario.es, aunque Barrios había militado en el PP y había asumido puestos dependientes de la Consejería de Economía en anteriores etapas, su fichaje para una de las cuatro consejerías que arañó Ciudadanos en su pacto de Gobierno con el Partido Popular vino forzado por la dirección del partido y en concreto por la ahora presidenta Inés Arrimadas. Los lazos entre entre Barrios y Arrimadas se remontan a padres y abuelos de ambos, naturales de Salmoral (Salamanca).

La salida de Barrios, que tampoco fue comunicada previamente al partido, (Barrios no llegó a afiliarse) no ha gustado a la dirección. Tampoco la propuesta de Igea para sustituirlo: el viceconsejero David Martín. Ciudadanos ha recordado al vicepresidente de Castilla y León que las decisiones no las toma él. Que el partido dé un nombre es inminente, pero que Igea lo acepte no es fácil. Contaría para ello con el apoyo de Fernández Mañueco, que hábilmente cede a sus peticiones, de ello depende la vigencia del pacto que le hizo presidente contra todo pronóstico y pese a la victoria del PSOE en las urnas.

La salida de Barrios era deseada, ni se le pidió tiempo, dada la situación por la pandemia, ni se le intentó convencer para que reconsiderase su decisión. El candidato que propone Igea, David Martín, fue el encargado de 'controlar' lo que ocurría en la Consejería después de que Barrios e Igea entrasen en una guerra abierta. Una investigación judicial por unas subvenciones a cursos del Servicio de Empleo de Castilla y León, del que Barrios fue gerente unos años, y un enfrentamiento posterior por el nombramiento del gerente del Serla fueron el germen de un distanciamiento que ha acabado con la dimisión del consejero.

El nombramiento del sustituto es urgente, dada la situación generada por la pandemia: más de 33.000 ERTEs presentados en Castilla y León y negociaciones pendientes con empresas como Renault o Nissan son los asuntos más preocupantes, pero la lista seguirá aumentando. Por el momento, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, se ha hecho cargo de la gestión Empleo. Este miércoles, a preguntas de la prensa, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones adelantaba que el nombramiento se producirá el jueves, sin embargo, ese nombramiento depende de que las negociaciones de Francisco Igea con la dirección de Ciudadanos prosperen. En caso contrario, Empleo seguirá con un consejero temporal.