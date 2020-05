Igea responde a la Confederación de empresarios: "Los ancianos tienen derechos, como todos los ciudadanos"

El vicepresidente, consejero y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, se ha referido a preguntas de los periodistas, a la nota de prensa de la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE) que pedían no contabilizar a las residencias de ancianos en las cifras de enfermos para la desescalada por ser este "un sector no productivo desde el punto de vista económico".

Igea, visiblemente molesto ha destacado que las personas mayores "son las más importantes". "Si me preguntasen qué es lo más importante en este momento para mí, diría que es mi madre", ha añadido. Así, el vicepresidente ha comentado que ha leído la nota y que "agradecería" que se redactasen comunicados "con prudencia". Ha subrayado que los ancianos "son ciudadanos como todos" y "tienen derechos como todos", de manera que no se podría restringir sus movimientos y no el del resto de los ciudadanos. "Todas las vidas importan, todas", ha zanjado.