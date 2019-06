El PP advierte al PSOE de "acciones penales" por hacerse eco de "informaciones injuriosas" sobre el proceso de primarias

El PP y el PSOE de Castilla y León se han enzarzado este domingo por las afirmaciones que ha realizado la secretaria de Organización de los socialistas, Ana Sánchez tras conocer una información periodística que el Partido Popular considera falsa y sobre la que actuará penalmente. En una rueda de prensa, Sánchez ha preguntado si Castilla y León "se puede permitir investir a un presidente que al día siguiente puede estar imputado o condenado por un juez por fraude electoral", en referencia a una información que señala al candidato a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a Fernando Martínez Maillo y al número 2 de las Cortes, Raúl de la Hoz como los responsables de que presuntamente se falsificasen firmas de afiliados y de haber ingresado medio millón de euros en b durante el proceso de primarias de 2017.

Sánchez considera que son delitos de estafa en un proceso electoral y con financiación ilegal. "Nadie ha desmentido su veracidad”, “es la única salida o lo desmienten o ponen una querella o se van a su casa”, ha dicho sobre la información. Parte de los hechos están siendo investigados por un juzgado de Salamanca desde hace unos días, tras recibir una denuncia anónima en la que se relataban prácticas irregulares con la intención de alterar el proceso de primarias. El juez ha decretado el secreto de las actuaciones.

"Informaciones falsas"

El Partido Popular ha reaccionado poco después y a través de un comunicado ha informado de que ante "las graves acusaciones por parte del PSOECyL" haciéndose eco de unas "informaciones falsas aparecidas en un medio de comunicación digital", interpondrá "acciones legales de carácter penal contra quien ha realizado afirmaciones manifiestamente falsas e imputaciones calumniosas sin prueba alguna que lo sustente, contra miembros del PP y en relación con el proceso de primarias del año 2017". Además, actuará "de igual manera, contra quienes con ánimo injurioso se hagan eco de las mismas, a sabiendas de su falsedad". El PP precisa que su proceso de primarias "no sólo no tuvo ninguna impugnación, sino que además el Tribunal de Cuentas, órgano que audita la cuenta de afiliaciones del PP, no puso ningún tipo de reparo al funcionamiento de la misma".

Por último, en el comunicado se asegura que las primarias del Partido Popular "fueron un ejemplo de participación democrática", que la trayectoria del PP de Castilla y León "es ejemplar" y que "cualquier intento de manchar la honorabilidad de cualquiera de las personas que lo integran" sólo se explica por la "aviesa intención" de algunas personas e instituciones de "torpedear" las negociaciones para la gobernabilidad en Castilla y León.