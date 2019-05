Un debate incómodo para el PP, neutro para Podemos y triunfalista para PSOE y Ciudadanos

El primer debate entre candidatos a la presidencia de Castilla y León en 24 años, arrancó con cierto acartonamiento de sus participantes pero evolucionó rápidamente, aunque no igual para todos. Pasada la primera media hora, el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, no consiguió sacudirse el aire de mitin mientras el resto, Francisco Igea (Ciudadanos), Luis Tudanca (PSOE) y Pablo Fernández (Podemos-Equo) se iban soltando.

Pablo Fernández no varió demasiado ni el discurso ni la actitud que suele tener en el hemiciclo: serio, casi enfadado y con léxico literario. Su intervención arrancó con cierto aire de victoria haciendo alusión al final del "largo y crudo invierno" de Castilla y León y ofreciendo lo que tiene que ofrecer todo político que quiere captar votos: empleo, educación, servicios sociales, infraestructuras y lucha contra la corrupción. Desgranó parte de su programa sin demasiadas ganas y sin grandes anuncios, apenas dos: una ordenación territorial por cabeceras comarcales y convertir a Castilla y León en el centro de la transición energética. Fernández sólo se creció un poco cuando se abordó el bloque de la regeneración democrática, un eufemismo para corrupción.

El candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, optó por advertir de la "incertidumbre" que, según él, traería el PSOE. Es decir, arrancó abriendo fuego contra el partido que más votos captó en las generales y que repetiría buenos resultados en las autonómicas. El resto del tiempo, Fernández Mañueco pivotó entre ignorar las acometidas de sus adversarios o responder con algo que desviase la atención. No estuvo cómodo en ningún momento.

Por su parte, el candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, arrancó con inseguridad, comiéndose los tiempos marcados y quedándose a mitad de sus exposiciones, pero sí supo lanzar un primer mensaje que, sin aludir explícitamente a ningún partido sí lo hacía implícitamente: pedía elegir entre "el bipartidismo y su red clientelar" (PP y PSOE), entre "el sectarismo y los que levantan la bandera del bien y del mal" y la "opción de Ciudadanos".

El candidato socialista, Luis Tudanca, quiso empezar marcando el terreno: agradeció el apoyo recibido en las elecciones generales que hizo ganador al PSOE en Castilla y León "después de 32 años" y anunció que es la hora de un "tiempo nuevo" en el que su partido acabará con la corrupción y garantizará un empleo digno, por lo que pidió el voto para un partido "decente y feminista".

Mañueco anuncia una medida que no lleva en el programa

Uno de los primeros bloques que se abordaron fue el de la despoblación. Con una Comunidad que, tal y como recordó Tudanca, ha perdido 150.000 habitantes en los últimos 8 años, era imposible esquivar el tema. Pero no todos lo llevaban bien preparado. Tanto PP como PSOE coincidieron en que había que ofrecer beneficios fiscales para los habitantes del mundo rural, pero Tudanca fue más allá y para demostrar lo que le preocupa el asunto, habló de la vicepresidencia que crearía para afrontar el reto demográfico. Para no ser menos, Fernández Mañueco se lanzó y anunció que él crearía una Consejería del Medio Rural. Fue un patinazo que aprovechó el candidato del PSOE: en el programa de Fernández Mañueco no está recogida esa iniciativa. Tudanca le preguntó en qué parte de su programa iba exactamente. Fernández Mañueco no contestó. Tras una pausa breve, Tudanca volvió a la carga y Fernández Mañueco contestó, pero a otra cosa.