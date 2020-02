El Pleno de la Cámara de Valladolid aprueba la destitución del director general por "pérdida de confianza" pero no aclara los motivos

El Pleno de la Cámara de Comercio de Valladolid ha acordado este viernes la destitución del director general, Roberto García Marcos, por la "pérdida de confianza por parte del presidente", Víctor Caramanzana, si bien se refiere a un "cese" y no aclara los motivos por los que se ha dejado de confiar en él. La decisión se ha adoptado por mayoría, con 29 votos a favor y dos abstenciones, según informa la instución cameral en una nota de prensa. La reunión se ha prolongado varias horas.

Hasta el nombramiento del próximo director gerente, y tal y como queda reflejado en el artículo 70 del Reglamento de Régimen Interior de la Cámara de Comercio de Valladolid, las funciones serán asumidas por la actual secretaria general en funciones. Víctor Caramanzana ha informado a los plenarios asistentes de que se llevará a cabo un proceso de selección "transparente y abierto" de cara al nuevo nombramiento, que en último término deberá ser aprobado posteriormente por el Pleno.

Ante la "controversia y cuestiones suscitadas en relación al Plan de Viabilidad", que exige la Junta de Castilla y León para evitar la disolución de la Cámara después de varios ejercicios en números rojos y una deuda de 8,4 millones de euros, el Pleno ha acordado remitir una "comunicación formal" a la Dirección General de Comercio de la Consejería de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León con el propósito de que ésta pueda resolver las "dudas" en la interpretación del artículo 11 de la Ley8/2018 de las Cámaras de Comercio de Castilla y León, y que regula diferentes aspectos sobre la exigencia y contenido del plan de viabilidad.

Desde que la Junta exigió el plan de viabilidad en el mes de septiembre, la Cámara ha mantenido que no está obligada a elaborarlo y que la Ley de Cámaras, que entró en vigor en enero de 2019, "no es retroactiva" de manera que, siempre según su versión, no pueden atribuirle resultados negativos anteriores, sino a partir del ejercicio 2019.

El Pleno, órgano supremo de gobierno y de representación de la Cámara representa a través de sus 36 plenarios al conjunto del tejido empresarial de la provincia de Valladolid. Forman parte de él Dulces y Conservas Helios, Philips Indal, Siro Medina, Todo Embalaje Packanging Consulting, Bodegas Vega Sicilia, Collosa, Zarzuela, Patatas Meléndez, Labarga, Caramanzana Rey, Monederolid, El Corte Inglés, Casa Pombo, Jolocho, Talleres Miguel de la Calle, Agencia de Transportes Callejo, Iberaval Sdad de Garantia Reciproca, Jes Asesores y Gestores, Gas Natural Castilla y León, Iberdrola, Agroturrado, Centro de Formación Virgen de San Lorenzo s.l. (Grupo Ambuibérica), Elvira Martín Merino, Why not events, Lex Negotia, Natural Bedding Systems, Aravida Consulting, Formación y Tecnología Educativa Castilla y León, Hardtronic, Bodegas Protos, Emilio Esteban, Lingotes Especiales, Michelin España Portugal, Grupo Norte, Sociedad Cooperativa Gral. Agropecuaria Acor y Renault.