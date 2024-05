El Port de València crea dues places de subdirecció i una prefectura “davant la liquidació imminent del Consorci València 2007”

“Supervisar l’execució correcta de les obres, així com de les faenes de conservació ulteriors, posant èmfasi especial en l’entorn port-ciutat, tenint en compte la imminent liquidació del Consorci València 2007 i les actuacions previstes en els àmbits pròxims a les ciutats de València, Sagunt i Gandia”. Aquest és un dels requisits que exigeix l’Autoritat Portuària de València (APV) en les “bases per a la selecció mitjançant proves selectives d’un lloc de subdirector d’infraestructures, instal·lacions i conservació, de personal laboral fix fora de conveni col·lectiu”. L’organisme ha convocat pel mateix procediment, és a dir, proves selectives per a personal fix de conveni, un lloc de cap de suport a gestió economicofinancera i un altre de subdirector de gestió de domini públic, tal com figura en la web de Valenciaport.

En el cas de la prefectura de gestió economicofinancera també es fa referència a la situació del Consorci València 2007 en l’apartat de “lloc oferit i perfil específic”. En concret, es demana “suport en la planificació pressupostària, en la gestió de tresoreria, en el control de despeses, en el control dels deutes pendents (especialment, els del Consorci València 2007 en liquidació), en la gestió administrativa de l’exercici fins a la formulació de comptes i en qualsevol altra tasca que li siga encomanada per la cap Economicofinancera”.

Per a la subdirecció de gestió de domini públic, s’especifica que s’haurà de “supervisar la gestió correcta del domini públic, tant pel que fa a la tramitació de l’expedient com a la liquidació correcta de les taxes portuàries, posant èmfasi especial en l’entorn port-ciutat, tenint en compte la imminent liquidació del Consorci València 2007 i les actuacions previstes en els àmbits pròxims a les ciutats de València, Sagunt i Gandia”.

El termini per a presentar-se al procés de selecció va acabar el 29 d’abril passat i el procediment per a adjudicar les places és el concurs de mèrits que es puntuarà amb un màxim de 70 punts i una entrevista personal amb un màxim de 30 punts.

La convocatòria ha generat malestar tant en el si de l’APV com en el Consorci València 2007, pel fet de considerar que, sobretot en el cas de la subdirecció d’infraestructures i en el de la prefectura de suport a la gestió economicofinancera, els perfils que es requereixen s’assemblen molt als de les actuals cap d’administració i cap d’infraestructures del Consorci València 2007, totes dues en el càrrec des que es va crear l’ens l’any 2003 en l’època de les majories absolutes del PP de Rita Barberá.

De fet, en l’apartat de mèrits, en tots dos casos es poden aconseguir fins a 40 punts “per cada any d’experiència addicional” a l’exigida com a requisit. En el cas de la subdirecció d’infraestructures es demanen almenys “10 anys d’experiència professional en administració, organisme o ens de dret públic, fent tasques de prefectura d’obres, conservació, direcció de projectes i gestió d’instal·lacions, tot això en un entorn port-ciutat”. En el cas de la prefectura de suport a la gestió economicofinancera també es demana “un mínim de deu anys d’experiència professional en administració, organisme o ens de dret públic, fent funcions similars a les requerides per a aquest lloc”.

Tant la valoració de mèrits com l’entrevista es faran aquests mes i les convocatòries no especifiquen la retribució dels diferents llocs.

El malestar amb aquestes convocatòries en el si de l’APV, que té una plantilla d’uns 500 empleats entre treballadors i directius, es fonamenta en el fet que els requisits que s’exigeixen fan molt complicada la promoció interna. En el cas del Consorci, es justifica en el fet que hi ha una desena d’empleats, molt d’ells amb alta qualificació, que amb tota probabilitat perdran les seues ocupacions una vegada es liquide l’ens, tal com els va traslladar el regidor de Grans Projectes del PP, José Marí Olano.

D’aquesta manera, desapareixerà la gestió unitària i pública de la Marina de València, i quedarà la meitat (làmina d’aigua, amarraments i la marina sud) en mans d’una empresa i la resta de l’espai (magatzems, edifici Veles e Vents i bases) sota la gestió de l’Ajuntament i l’APV.

No és la primera vegada que l’organisme portuari genera polèmica amb la creació d’un lloc directiu. El mes de febrer passat es van publicar les bases per a un lloc de cap d’experiència del client. Un dels requisits per a poder concórrer-hi era “acreditar haver treballat en llocs de responsable de transport en una empresa carregadora el volum de facturació de la qual, en l’exercici fiscal 2022, siga superior a 29.000 milions d’euros”.