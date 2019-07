Una dirigente de Vox Valladolid ensalza el 18 de julio como el "aniversario de la gloriosa cruzada contra los enemigos de Dios y de España"

La vicesecretaria de Implantación de Vox Valladolid, Beatriz Sánchez, considera que el 18 de julio, fecha en que se produjo el golpe de estado que inició la Guerra Civil en España que desembocaría en la dictadura franquista, es el "aniversario de la gloriosa cruzada contra los enemigos de Dios y de España". Así lo refleja una ilustración que colgó en su cuenta de Facebook y que conmemora esa fecha. En el cartel también dice "viva el ejército salvador, por Dios, por España, gloria a los mártires y a los héroes".

No es la primera señal de la admiración de Sánchez por el franquismo. El pasado 20 de noviembre acudió a una misa funeral por Franco en Valladolid que acabó con el canto del himno de la Falange 'Cara al sol' en pleno centro de la ciudad, tal y como publicó eldiario.es. La vicesecretaria aparece en esas imágenes que posteriormente provocaron una 'caza de brujas' en foros y chats de Vox Valladolid.

Además de ese cartel que blanquea el golpe militar, Beatriz Sánchez también ha colgado fotos en el Valle de los Caídos y cuando un conocido hostelero vallisoletano le comenta lo bien que se está "cara al sol" allí, ella afirma que "siempre".

Pero no es únicamente en Facebook donde Sánchez alardea de su admiración por el franquismo o la Falange. En twitter también respalda la figura del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. Lo hace cuando otro destacado miembro de Vox Valladolid, el gerente, Ángel Jolín, cuelga un tuit jugado con la letra del 'Cara al sol' para mostrar su duelo por la muerte del exfiscal general Eduardo Fungairiño. Jolín dice: "ahora estará haciendo guardia junto a los luceros", una expresión que aparece en el himno, y varios tuiteros se lo reprochan, incluida la concejala de Vox en el Ayuntamiento de Palencia, Sonia Lalanda. "Creo sinceramente que hay gente que se ha equivocado de partido político y cuanto antes sigan su camino en otro, mejor", comenta. Beatriz Sánchez contesta a alguien a quien desmiente pertenecer a la Falange. "creo q tener simpatía por José Antonio no es delito, igual deberíais pedir la cabeza de Abascal q también le admira (sic)", responde.

Cuando he sido yo de Falange? Porque en mi vida solo he estado afiliada a VOX, y creo q tener simpatía por José Antonio no es delito, igual deberíais pedir la cabeza de Abascal q también le admira