Las plantillas de personal hospitalario de Castilla y León suponen uno de cada seis de los contagiados oficiales según los datos ofrecidos en la página de datos abiertos de la Junta de Castilla y León, a fecha de este lunes. El 18% de los contagiados por el covid-19 en Castilla y León es personal sanitario.

El 18,4%, es decir 1.678 de 9.116 casos en total en la autonomía, son profesionales de Sanidad. Se ha producido un aumento de 230 contagiados desde los últimos datos facilitados el sábado, que eran 1.468 de todos los profesionales a los que se les ha realizado un test en los hospitales.

Al respecto del número de pruebas diagnósticas realizadas, la Junta informa de que se han efectuado 4.392, de los que han salido casi cuatro de cada diez positivos. La relevancia del dato es tal que explica que estos 1.678 trabajadores del Sector de Atención Especializada en Castilla y León afectados por el virus SARS-CoV-2 son el 1,24% de los 135.032 ciudadanos infectados en España.

Lo que no es posible saber con certeza es cómo afectan las bajas al total de estas plantillas hospitalarias, puesto que la Junta de Castilla y León no ha facilitado el dato de los trabajadores totales en los hospitales y no es posible realizar el porcentaje de impacto entre los que están al pie del cañón salvando a los pacientes graves ingresados por esta plaga denominada Covid-19.

En Castilla y León, de los 1.678 detectados en la plantilla hospitalaria de Sacyl, 1.512 están en aislamiento. Es decir, el 90,1% de todos estos está de baja. De todos los detectados, 166 sí han superado la enfermedad. La Junta no ofrece datos de fallecidos entre el personal sanitario, pese a conocerse que ha habido varios muertos, una médica de Atención Primaria en Salamanca y un conocido coordinador médico en León, entre otros, pero que no corresponderían a las plantillas de esta Atención Especializada. Tampoco se han ofrecido el dato concreto de cuántos de ellos están hospitalizados.

Más de un tercio son de Enfermería

Lo que sí es posible saber es que un tercio de los 1.354 profesionales de Sanidad aislados por coronavirus en Castilla y León son del departamento de Enfermería, un aumento de 324 más desde el sábado pasado.

En total, han sido detectados como positivos 589 (+45 desde el sábado) enfermeros, lo que supone un 35,7% de los 1.678 sanitarios obligados a dejar temporalmente los hospitales de la autonomía. De éstos, 548 (+57) están en aislamiento. Eso sí, 41 enfermeros han recibido el alta después de dejar de presentar síntomas y dar negativo.

La mayoría de estos enfermeros aislados proceden de Segovia (98), Valladolid (95) y Salamanca (85), tres de las cuatro provincias con más casos de coronavirus confirmados. León tiene 66, en quinta posición tras Ávila con 69.

Médicos afectados

Los médicos son el segundo grupo de profesionales más afectado por el coronavirus con un 29,8% de los detectados con 500 (+67) de los 1.678 contagiados en la plantilla hospitalaria a día de hoy. De ellos, 416 (+45 desde el sábado) facultativos se encontraban aislados tras detectarles el virus de la enfermedad Covid-19. Se han producido 84 altas en las últimas semanas de profesionales que ya estaban curados. La mayoría de los que continúan contagiados está en Salamanca (77), Valladolid (73) y Segovia y Ávila, (las dos con 60). León tiene 52 médicos en cuarentena.

Auxiliares afectados

Los auxiliares suman 231 (+31 desde el sábado) contagiados; lo que supone el 13,7% del total de los trabajadores hospitalarios que tienen la enfermedad. Sólo seis han salido de la cuarentena (cuatro más que el sábado), con lo que hay 225 profesionales en aislamiento, 45 de los cuales están en Salamanca. Aunque Segovia (37) y Valladolid (29) encabezan la lista de provincias. Burgos iguala los datos del sábado (28) y León tiene 24 de estos profesionales en esta condición sin poder acudir a su centro de trabajo.

El 90,1% de los contagiados, en aislamiento

En Castilla y León hay 1.512 (+158 desde los datos del sábado) profesionales de Sanidad aislados después de haber dado positivo en coronavirus (el 90,1% de los 1.678 detectados) que no pueden colaborar en la lucha contra la pandemia a día de hoy.

Los datos que ofrece la Junta se pueden consultar en el enlace de abajo del Portal de Datos Abiertos por provincia y por tipos de profesionales que trabajan en los Hospitales de Sacyl: médicos, enfermeros, auxiliares sanitarios, celadores, administrativos, personal en formación, técnicos sanitarios, profesionales que prestan apoyo no sanitario, directivos, fisioterapeutas, otros profesionales y farmacéuticos.

La cifra esperanzadora es que 166 de ellos han logrado vencer al coronavirus y podrán reintegrarse a su puesto de trabajo con total seguridad frente al SARS-CoV-2 al no poder volver a ser contagiados tras lograr la inmunidad.