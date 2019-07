La Junta de Castilla y León revela que hay casi 9.000 pacientes más en las listas de espera

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, ha anunciado este jueves un desfase de 8.928 pacientes que no aparecen en las listas de espera. Según el portavoz, el 1 de julio de 2019 existían en la Comunidad 31.074 pacientes en lista de espera quirúrgica, aunque en la lista de espera estructural, a partir de la que se hacen las citaciones, sólo aparecen 22.146 personas, lo que supone un desfase de 8.928 pacientes.

La situación es aún más grave si se analiza la lista de espera para consultas, donde el desfase alcanza a 60.595 pacientes que no figuran, mientras que en pruebas diagnósticas los datos varían de los 4.892 pacientes que no aparecen en la lista de espera para someterse a un TAC, los 2.653 en el caso de resonancia magnética, 19.199 en las listas de ecografías y 2.157 que no están en las listas para mamografías.

La media de días de espera pasa de 67 a 80 días

Esta situación también afecta a los datos de demoras medias, ya que, según la listas estructural el tiempo medio de espera para someterse a una intervención quirúrgica es de 67 días cuando, la realidad, es que los pacientes aguardan hasta 80 días para pasar por quirófano.

Igea ha señalado que lo que más llama la atención son las diferencias entre las listas de espera de unos hospitales y de otros, ya que existen casos como el del hospital de Miranda de Ebro (Burgos) en el que el 89 por ciento de pacientes en espera aparecen en la lista estructural, mientras que en el del Hospital de Burgos únicamente están registrados el 58 por ciento de los mismos.

Para el vicepresidente de la Junta estas diferencias no se pueden explicar con la base de una variabilidad clínica o por una "causalidad", con lo que ha apuntado a que las cifras indican que "algo ocurre con los sistemas de registros" que hace que haya "listas de espera más o menos abultadas", lo que le ha llevado a anunciar la celebración de una reunión que se llevará a cabo durante la próxima semana con los gerentes de los hospitales de la Comunidad para intentar aclara el porqué de tantas diferencias.

"Estas variaciones no tienen mucha explicación", ha insistido Igea, quien ha señalado, no obstante, que la Junta no va a trabajar con "sospechas" sino con "números y datos". Así, ha asegurado que los datos no se comprenden desde el punto de vista estadístico y existe una "probabilidad muy baja" de que esta situación se haya producido al "azar".

Así, entre las causas a analizar Igea ha citado si se debe a un sistema de registro "anticuado", si hay personas "que no hacen lo correcto" o si existen instrucciones sobre cómo registrar las listas de espera, posibilidades todas ellas que se analizarán en la reunión de la próxima semana.

"Esto evidencia que la situación tenía más importancia de lo que sospechábamos", ha aseverado Igea, quien ha asegurado "transparencia" a los ciudadanos sobre estos datos. "Si queremos enfrentarnos a lo que los ciudadanos viven en la realidad no podemos manejar información alejada de la realidad", ha defendido.

La espera difiere por hospitales

Por hospitales, el que menos porcentaje refleja es el hospital de León con un 56 por ciento de pacientes en lista del total que esperan (2.733 frente a 4.888), seguido del de Burgos con un 58 por ciento (2.832 frente a un total de 4.874); el de El Bierzo (León) con un 69 por ciento al reflejar las listas 1.694 pacientes cuando en realidad existen 2.486 pacientes.

Por encima del 70 por ciento se sitúan Ávila con el 72 por ciento de los pacientes en espera en la lista estructural (806 frente a 1.112); Palencia con un 80 por ciento (825 frente a 1.025); en el hospital de Aranda que refleja el 86 por ciento (419 frente a 487) y, por último, el hospital de Miranda con un 89 por ciento (648 frente a 725).

Para Igea estas cifras no se justifican con aplazamientos voluntarios o por recomendación clínica, por lo que es necesaria una aclaración porque, a su juicio, lo más probable es que "aquí haya un poco de todo".