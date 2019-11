Berlusconi, ante Casado y los líderes del PP europeo: "Hay que tener un Ejército europeo común ante una posible invasión masiva de africanos"

Silvio Berlusconi ha sido capaz, en apenas diez minutos, de descalificar al M5S por ser "populista" poco antes de llamar a la formación de "unas fuerzas armadas europeas ante una posible invasión masiva de gente de África".

El eurodiputado y exprimer ministro italiano ha intervenido este jueves en el congreso del PP europeo en Zagreb y, ante Pablo Casado y los máximos dirigentes europeos de su familia política –presidenta electa de la Comisión Europea, presidente saliente del Consejo Europeo, Angela Merkel...–, ha afirmado sin que nadie le corrigiera: "Necesitamos ser una potencia militar para defendernos de una posible migración en masa que muchos estudiosos de la política mundial no ven tanto hipotizable ni posible, sino probable. Siendo una potencia militar mundial con fuerzas armadas únicas, fuertes e importantes podremos constituir un parapeto eficaz para confrontar una posible invasión masiva del pueblo africano, que hoy son 1.200 millones y en 20 años serán 2.500 millones".

"Una única política exterior y de defensa es el imperativo categórico más importante", ha dicho parafraseando conceptos de kantianos.

En su intervención, Berlusconi también ha descalificado al Gobierno italiano, del que no forma parte: "Es un gobierno del PD, que es el ex Partido Comunista Italiano; y del M5S, un movimiento populista incapaz de gobernar un país porque no tienen preparación y experiencia necesaria.Volveremos pronto al Gobierno, y la coalición de centroderecha se cerrará para las próximas elecciones: el PPE y FI son la espina dorsal de la coalición".

El eurodiputado ha insistido en "unificar las fuerzas armadas de todos los Estados que componen la UE, porque hoy Europa no cuenta nada. Para contar hay que ser una potencia militar a nivel mundial, como China, Rusia y EEUU". Y lanzó una alerta sobre China: "Es una potencia totalitaria, comunista, con un lúcido diseño hegemónico porque el comunismo siempre es algo global. Soy el más viejo de todos [83 años cumplidos en septiembre], todos los jóvenes quieren fotos porque represento el pasado. Pero pido atención a este desafío del nuevo comunismo, que es un peligro".

Y, después de todo esto, después de alertar de una supuesta invasión masiva desde África de la que protegerse con un ejército europeo y de la amenaza del "comunismo chino", Berlusconi se reivindicó como "el occidente, continuadores de la tradición cristiana, democrática, liberal, garantista, de la civilización occidental y sus principios fundamentales. Representamos el conjunto de valores que se han formado desde Cristo; la Grecia y la democracia; Roma y la división de poder, con la tradición judaica cristiana que prima al hombre sobre el Estado".