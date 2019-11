Cientos de personas se manifiestan en Madrid por las "memorias antirracistas": "El racismo no empieza con Vox"

Centenares de personas migrantes y racializadas han desafiado al frío para salir este domingo a la calle, por tercer año consecutivo, contra los discursos racistas que a diario se lanzan desde determinados sectores de la sociedad y la política española y que están generando situaciones de violencia verbal y física hacia ellas.

Bajo el lema "Memorias antirracistas", diferentes comunidades racializadas han caminado desde la Plaza de Cibeles de Madrid hasta la Puerta del Sol. Exigen el fin de la vulneración de los derechos y de la militarización en la frontera sur, la abolición de los CIE, la derogación de la Ley de Extranjería, el cese de las persecuciones y prohibiciones a los trabajadores de la manta, el derecho a voto de todas las personas migrantes en España y un censo que reconozca la diversidad étnico-racial.

El auge de la extrema derecha en los últimos meses en España, así como la normalización de su discurso racista, ha alentado la reacción de los colectivos racializados para reivindicar sus derechos. Fa, activista antirracista y antiislamofobia, recuerda que pese a que la extrema derecha haya entrado en el Congreso con 52 diputados, las persecuciones en la calle "llevan ocurriendo toda la vida, 365 días al año", solo que antes "no tenían representación en las instituciones".

La presidenta de SOS Racismo Madrid, Paula Guerra, insiste en que "el racismo no empieza con Vox, la violencia racista es estructural, institucional e histórica". No obstante, señala que la ultraderecha está normalizando un discurso de odio y que está añadiendo más violencia. "No somos un ente sobre el que se habla en debates presidenciales, tenemos voz y hemos salido a demostrarlo", concluye.

Durante todo el recorrido ha habido gritos y cánticos en recuerdo de "hermanos" fallecidos y asesinados durante estos años, como Mame Mbaye, el mantero que murió el año pasado en Lavapiés tras una persecución policial; Manuel Fernández Jiménez, asesinado por las políticas carcelarias antigitanas; o Mohamed Bouderbala, asesinado en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Archidona, Málaga; además de todas aquellas personas ahogadas en el Mediterráneo y encerradas en los CIE.

"Se siente, se siente, Bolivia está presente", han gritado los manifestantes. En la cabecera de la marcha, Carlos, un boliviano afincado en España, se manifestaba por "la masacre indígena en Latinoamérica, en apoyo de nuestros hermanos bolivianos".