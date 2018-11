Una manifestación contra el racismo en Madrid pide la derogación de la ley de extranjería y el cierre de los CIE

Gritos contra el racismo vuelven a resonar en el centro de Madrid. Centenares de personas migrantes y racializadas han salido a la calle para exigir el fin de la discriminación racial en una manifestación que toma el relevo a la multitudinaria protesta que protagonizaron hace un año en la capital. Esta vez, los más de 15 colectivos antirracistas que están detrás de la convocatoria han querido poner el foco en el "racismo institucional" que, denuncian, enfrentan día a día en España.

La manifestación avanza por la calle Alcalá al grito de “La ley de extranjeria mata gente cada día” o “poder racializado, poder organizado”. "Las fronteras españolas son asesinas", se lee en alguna de las pancartas después de los últimos fallecimientos en la zona fronteriza con Marruecos. "Abajo los muros", cantan los manifestantes. Los mensajes de "orgullo migrante" se cruzan con reivindicaciones políticas directas, como la derogación de la ley de Extranjería o que el Gobierno de Pedro Sánchez cumpla su discurso respecto a las devoluciones en caliente.

"Esta manifestación es una muestra de cómo ha avanzado nuestro discurso. El año pasado salimos a la calle por una sociedad sin racismo. Este año queremos centrarnos en el racismo institucional, porque el racismo social está apoyado y legalizado por las instituciones", explica Alexander Ríos, integrante de Movimiento de Acción Política Antirracista 12N, uno de los colectivos que ha participado en la organización de la protesta.

Sobre las 17:00 horas, la cabecera, integrada por una hilera de representantes de las comunidades racializadas que residen en España , salía de Cibeles para continuar con su trayecto hasta la Puerta del Sol. Lo hacen con el mismo mensaje que el pasado 12N: las personas negras, musulmanas, asiáticas, latinoamericanas o gitanas son, reiteran, quienes deben liderar la protesta antirracista. Y exigen ser escuchadas. "No vamos a seguir permitiendo que hablen por nosotros, ni que nos utilicen. Somos sujetos políticos. Quienes quieran apoyar, tienen que trabajar desde ahí reconociendo nuestra autonomía y nuestra propuesta", recalca Ríos.

Esa propuesta incluye una gran lista de reivindicaciones. "Estamos aquí porque no aprobamos la militarización de las fronteras, ni las fronteras. No queremos ser perseguidos por las redadas racistas, no queremos ser encerrados en los Centros de Internamiento para Extranjeros, ni en las instituciones penitenciarias del estado racista, ni ser deportadas. No queremos que nuestros hermanos, vendedores de la manta y lateros, sean perseguidos y criminalizados. No queremos la ley de extranjería, una ley cis-sexista y racista", rezan en su manifiesto.

Son varios los nombres propios que, a su juicio, ilustran el impacto del racismo que "atraviesa las vidas" de muchas personas en el Estado español. Entre ellos, el de Mame Mbaye, el mantero fallecido el pasado marzo tras una persecución policial, cuyo rostro ha protagonizado el cartel de la convocatoria, o el de Mohamed Bouderbala, el joven muerto hace casi un año en la cárcel de Archidona, utilizada como CIE. También han recordado a las jornaleras marroquíes que denunciaron casos de abusos sexuales y laborales durante la pasada campaña agrícola en Huelva.

Centenares de personas recorren la calle Alcalá con todas ellas en el recuerdo. "No olvidamos, y por eso estamos aquí, porque siempre andamos con nuestra larga memoria despierta, recordando que no queremos vivir en este mundo racista construido por la blanquitud. Recordándoles que estamos vivos, que ustedes, blancos españoles europeos tienen la responsabilidad de reparar, y de abolir todas las estructuras colonialistas y de opresión, instituciones racistas y leyes que atentan contra nuestras vidas", sentencian en el manifiesto.