El envío a la ONU de las coordenadas de una supuesta zona de rescate libia: un nuevo golpe para las ONG de salvamento

Esta nueva información ha supuesto una gota más en un vaso cargado de muros y golpes. Esta misión número 46 del Open Arms empezó y acabará con la negativa de Malta al acceso a sus puertos al barco español. Este jueves, el Gobierno maltés ha anunciado el cierre de todos sus puertos a los barcos de ONG tras el bloqueo en alta mar del Lifeline con 230 rescatados a bordo.

Mientras, a miles de kilómetros de aquí, los líderes reunidos en el Consejo Europeo han acordado intensificar el apoyo -técnico y financiero- que ya brindan a los agentes que patrullan las aguas del Mediterráneo, y han recalcado que todas las naves que operan en el Mediterráneo "deben respetar las leyes aplicables y no obstruir las operaciones de los guardacostas libios".

El buque de Proactiva Open Arms continúa en las aguas de rescate en busca de barcas en peligro sin saber con seguridad dónde tendrá que acabar su misión. Al tratarse de un buque de salvamento de bandera española de una ONG catalana, la posibilidad de acabar en un puerto del Estado español está abierta. Todo depende de que se produzcan rescates durante los últimos días de misión.



Hasta este sábado, la ONG tenía establecida en Malta una base de operaciones. Debido a su cercanía a la zona de rescate, los barcos de Proactiva Open Arms realizaban generalmente en sus puertos las paradas técnicas necesarias para repostar, conseguir suministros o cambiar de tripulación.

La decisión de Italia de cerrar sus puertos al desembarco de migrantes rescatados, evidenciada con el rechazo del Aquarius, con 630 rescatados a bordo, no ha hecho más que tensar la cuerda entre los Gobiernos italiano y maltés. Hasta ahora no era habitual que el Ejecutivo de Malta, que lleva años negando sus puertos para desembarcar migrantes, impidiese a buques de rescate de ONG atracar en sus puertos cuando no llevaba migrantes a bordo.



Después de unas horas de bajos ánimos debido a las informaciones llegadas desde Bruselas y la inclusión de una zona Sar libia en el sistema de información de la OMI, la energía de la tripulación se ha recompuesto. Unas prácticas de rescate en alta mar y una visita de la tripulación del barco de rescate Astral, que ya se encuentra en la zona SAR con una delegación de eurodiputados a bordo, han derribado el ambiente negativo que inundó el Open Arms durante unos instantes.



A la vuelta de las prácticas de rescate, en el puente suena la música del capitán. Michele Angioni, oficial del Open Arms, ha buscado los artículos del Convenio SAR, ha hablado con abogados y ya muestra tranquilidad: "La zona de rescate libia no existe, aunque insistan. Ya lo decían desde la patrullera hace un año", dice el marinero italiano. "Las ONG tenemos que seguir aquí, aunque cada vez somos menos. Eso es lo que intentan".