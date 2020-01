Cerca de 200 personas parten de Honduras hacia EEUU en la primera caravana de migrantes de 2020

Unos 200 migrantes hondureños, entre los que hay hombres, mujeres y niños, han partido este martes por la noche en una caravana hacia el sector de Corinto, punto fronterizo con Guatemala, como parte de una movilización masiva que en principio estaba anunciada para el miércoles. El destino final es Estados Unidos, a donde quieren migrar por la falta de empleo y la inseguridad que continúa viviéndose en el país.

La ausencia de liderazgo al frente de la organización de la caravana ha propiciado que esta se desdoble en dos puntos fronterizos con Guatemala. El primer grupo ha decidido ir por el sector de Corinto (caribeño departamento de Cortés) tras no alcanzar un acuerdo con otro grupo que se mantiene firme en iniciar la ruta mañana vía Agua Caliente (departamento occidental de Ocotepeque).

La concentración de las centenares de personas, procedentes de varias regiones de Honduras, ha sido como en otras cuatro caravanas que salieron entre octubre de 2018 y abril de 2019, en una central de autobuses interurbano en el extremo sur de la ciudad de San Pedro Sula, la segunda más importante de Honduras. En la central de autobuses continuaban esta noche unas 500 personas, muchos de ellos niños acompañados por sus padres.

Rechazo a politizar la caravana

Antes de que el primer grupo saliera hubo manifestaciones de rechazo contra el exdiputado Bartolo Fuentes, del opositor Partido Libertad y Refundación (Libre), cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya.

Mientras algunos de los migrantes le exigían a Bartolo que se retirara de la caravana y no les acompañará porque no quieren politizar la movilización masiva, el exdiputado acusó a uno de los participantes de ser "coyote" o traficante de personas. "Él es un coyote, no puede ir en la caravana", arengaba Fuentes rodeado de muchos de los migrantes, algunos de ellos insistiendo en irse por Agua Caliente y otros por Corinto.

Una de la migrantes, procedente de Villa Nueva, Cortés, ha dicho a Efe que pedirá las personas que encuentren en el recorrido hacia la frontera con Guatemala que les ayuden con coches para niños, pañales, ropa y alguna comida porque "son pobres y necesitan ayuda".

Organismos de derechos humanos, representantes de las Naciones Unidas y de iglesias, entre otros, están acompañando a la caravana, a la que nadie convocó oficialmente, sino que se hizo una convocatoria general a través de redes sociales.

Desde la primera caravana, de octubre de 2018, las autoridades hondureñas han difundido campañas con llamamientos a no viajar de manera irregular por el peligro que implica por las bandas criminales y traficantes de personas. Estados Unidos reitera el mensaje, además, de que no les concederá asilo y de que, por el hecho de que viajar con niños, no les permitirán ingresar a ese país.

Miles de migrantes hondureños, entre 100 y 150 diarios, según organismos de derechos humanos, abandonan su país con destino a Estados Unidos desde hace muchos años, pero en octubre de 2018 sorprendieron al hacerlo en caravanas, aunque muchos no pudieron pasar de México y fueron deportados.