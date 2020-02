Montero: El Gobierno no se queda el dinero, las comunidades ya lo han gastado

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes que "el Gobierno no se queda el dinero del IVA", las comunidades ya lo han gastado "y ese gasto, al no tener respaldo presupuestario, se ha traducido en mayor déficit y en un aumento del período medio de pago a proveedores".

En rueda de prensa tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la ministra ha ofertado a las comunidades autónomas una serie de medidas paliativas. Así, ha ofrecido a las comunidades descontar del déficit autonómico de 2019 la liquidación del IVA de diciembre de 2017, unos 2.500 millones de euros.

Y ha subrayado que el desfase originado por el cambio normativo del IVA aprobado por el anterior gobierno podrá ser financiado con el extra Fondo de Liquidación Autonómica (FLA) a un tipo del cero por ciento.

Montero ha asegurado que las comunidades del PP no han planteado que el Gobierno de España se queda con el dinero "porque eso es incierto", y ha afirmado que lo que hace el Ejecutivo es "acompañar a las autonomías para que los esfuerzos fiscales transiten con más comodidad".

La reunión del Consejo también ha servido para reafirmar el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con la reforma del sistema de financiación autonómica.

Montero se ha mostrado confiada en que las comunidades autónomas acudirán a esa negociación con la mejor de las actitudes para lograr cerrar un modelo "justo, duradero, solidario, que garantice la igualdad en el acceso a los servicios públicos".

Sobre la ausencia en el Consejo del vicepresidente y consejero de Hacienda catalán, Pere Aragonès, Montero ha dicho que le hubiera gustado que acudiera a la reunión, y espera que se incorpore en próximas reuniones de este comité porque "lo que hablamos aquí afecta a la vida cotidiana de la gente".

No obstante, ha valorado que Cataluña haya enviado a la secretaria de Economía, Natàlia Mas, aunque al no ser titular no tuvo derecho a votar los objetivos de estabilidad autonómicos.

Los objetivos han sido aprobados por los 12 votos a favor de las nueve comunidades socialistas: Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra, La Rioja, Baleares, Canarias y Extremadura; Cantabria (PRC), Melilla y el Ministerio Hacienda, y contaron con seis votos en contra del PP, Andalucía, Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia y Ceuta.