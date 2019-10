Uber descarta volver a Barcelona y empieza su expansión por el norte de España

La compañía de movilidad descarta volver a Barcelona hasta que no cambie la regulación que obliga a pedir una VTC con al menos quince minutos de antelación "No tenemos fecha en la que contemplemos la vuelta, y además es algo que no depende de nosotros", ha declarado el director de Uber en España, Juan Galiardo Tras contar con presencia en las principales capitales españolas y en la zona sur de España, ahora la compañía busca expandirse por el norte empezando por la ciudad gallega de A Coruña