El gobernador del Banco de España: "Hay que evitar a toda costa que una crisis sanitaria y económica se convierta en una financiera"

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha comparecido este martes en el Congreso de los Diputados para presentar el informe anual del organismo y analizar la crisis económica abierta por la pandemia de coronavirus. El responsable del supervisor financiero español ha urgido a "no caer en la complacencia" en ningún sector económico y en las políticas públicas ante los efectos "permanentes" que puede tener un "shock temporal" como es el de la pandemia.

La comparecencia ha puesto el foco en el sector financiero, en un momento en el que los problemas de rentabilidad y las políticas del BCE están incentivando las fusiones entre entidades bancarias. Ya ha sido el caso de Bankia y CaixaBank y esta semana se ha conocido que Liberbank y Unicaja han retomado sus contactos para una eventual unión. El gobernador ha advertido que la situación que vive la economía "va a exacerbar los problemas de rentabilidad" que tiene el sector bancario en los últimos años. "Las entidades deben estar absolutamente pendientes y enfatizar a la mejora de la eficiencia: reducir costes e inversión en digitalización", ha enfatizado.

En su análisis del sistema financiero español, Hernández de Cos ha enfatizado que "evidentemente el sector está en una situación mejor" que al comienzo de la anterior crisis pero ha advertido que "no debemos ser complacientes porque el deterioro previsible va a ser significativo en la solvencia". Por ello, ha asegurado que "tenemos que evitar a toda costa que una crisis que se inició siendo sanitaria y ya es económica, sea una crisis financiera". "El nivel de resistencia del sistema bancario es muy destacado pero no debemos descartar los escenarios más severos", ha incidido, señalando, eso sí, que se debe apostar por una respuesta europea.

Sobre la tendencia hacia las fusiones bancarias que se está viviendo tanto en España como a nivel europeo, Hernández de Cos ha solicitado que "pueden ser un mecanismo para fortalecer a las entidades y al sistema". Ha subrayado que el papel del Banco de España será "supervisar la viabilidad" de estas uniones y que las operaciones "sirvan para el fortalecimiento del sistema". "Juzgaremos las operaciones frente a los objetivos de política pública que tenemos asignados: velar por la solvencia y la estabilidad financiera", ha remarcado.

En respuesta a las preguntas de los diputados sobre la concentración en el sector financiero, Hernández de Cos ha reconocido que es un proceso que se está desarrollando por la baja rentabilidad del sector. Ha apuntado que esto supondrá la pérdida de sucursales y empleo pero lo ha considerado necesario para evitar las sucursales "con exceso de capacidad". Hernández de Cos ha negado que se estén produciendo niveles de concentración excesivos y lo ha justificado señalando que las políticas monetarias que aplica el BCE tienen una rápida respuesta por el sector.

El gobernador del Banco de España ha asegurado que habrá que analizar "una a una" las fusiones que se planteen. Así, ha enfatizado que se valorará en primer lugar si mejora la rentabilidad y que existen sinergias en la unión. "Si no hay sinergias, no se mejora la rentabilidad y tendríamos una entidad más grande y más difícil de supervisar", ha apuntado. "Vamos a ver una reducción de sucursales y empleo. Es peligroso mantener entidades que están sobredimensionadas", aunque ha concedido que las preocupaciones "son legítimas".

Además, el gobernador ha vuelto a posicionarse en contra de la banca pública, preguntada por el hecho de la privatización de Bankia. Ha señalado que la pregunta debería ser "para qué se quiere una banca pública", a lo que ha apuntado que si se trata de que el crédito llegue a todos los estratos de la población, ha remarcado que si no llega es "porque es un riesgo muy elevado". "Como supervisor de banca privada y eventualmente de la banca pública, mi respuesta es un no rotundo porque va a generar un problema de estabilidad", ha señalado.

También ha cargado contra la posibilidad de que se pueda instaurar un impuesto específico para la banca. "Es importante ver quién lo va a pagar", ha asegurado. Si se traslada a los usuarios, ha explicado, al final serían los ciudadanos quienes lo pagasen, lo que contrastaría con el objetivo inicial. Si no se les traslada y lo pagan los bancos, "con la situación de rentabilidad del sector", supondría "una preocupación para la estabilidad financiera, que a su vez genera inestabilidad económica".

La autoridad bancaria ve "señalas tempranas" de deterioro en el balance de los bancos

La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) ha alertado esta semana, en línea con el discurso del gobernador del BAnco de España, de que empiezan a aparecer "señales tempranas" de deterioro en la calidad de los activos de los bancos, ante el incremento en los costes del riesgo y la tendencia a la baja de la rentabilidad, según se desprende de su informe trimestral sobre los riesgos del sistema bancario de la Unión Europea, publicado este lunes. "Mientras las ratios de capital se mantuvieron bien, existen indicativos de que la crisis empieza a tener impacto en la calidad de los activos. Con un coste de los riesgos al alza, la rentabilidad continúa con su tendencia a la baja", ha afirmado el organismo presidido por el español José Manuel Campa.

Pide que se enfoque mejor la concesión de estímulos económicos

Respecto a la situación económica, Hernández de Cos ha asegurado que "resulta fundamental" mantener las medidas de apoyo para evitar que un "shock temporal no genere efectos permanentes". "La retirada prematura de los estímulos tendría unos costes que exceden a los que tienen mantenerlos en el tiempo", ha remarcado durante su presentación en la cámara baja. Si bien, añade un matiz, al pedir que se focalice en los sectores viables y más afectados. "La política económica no puede (y no debe) sostener indefinidamente a un sector que estructuralmente va a reducir su nivel de actividad", ha apuntado. Así, ha apuntado que es "una combinación difícil" entre mantener los estímulos y adaptar el tejido productivo.

Hernández de Cos ha puesto el foco en las medidas de estímulo que se han aplicado, como las moratorias o las líneas ICO. Sin embargo, ha advertido sobre estas últimas que, pese a su impacto positivo, puede generar un "sobreendeudamiento" en las empresas, lo que se traduce en un elemento de fragilidad financiera en el futuro. "Podría llevar a un deterioro de la solvencia en los sectores más afectados", ha subrayado. Por ello, ha propuesto que se instauren medidas que no conlleven el endeudamiento, como las inyecciones temporales de capital en empresas. Además, ha pedido que se produzca una "salida ordenada" de empresas con "modelos no viables".

El gobernador del Banco de España ha defendido que "no es el momento de comenzar ahora con el procedimiento de consolidación fiscal". Así, aunque lo considera "fundamental", ha enfatizado que debe producirse cuando "la recuperación económica sea sólida". Eso sí, ha solicitado que se realice "hoy" el diseño de esta consolidación fiscal "para ganar en credibilidad".

En este punto, el gobernador ha vuelto a defender la necesidad de reformas estructurales ante los problemas de la economía que ya había antes de la actual crisis económica. En ese sentido, ha argumentado que el fondo de recuperación europea puede permitir acometer estas reformas. "Hay que identificar proyectos con capacidad de elevar el crecimiento y usar los fondos para incentivar las reformas estructurales", ha enfatizado. Si bien, ha recordado que "las reformas exigen consensos muy amplios y descansar en programas a largo plazo".