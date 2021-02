Cepyme y ATA avisan de que "si no se mete dinero" en las empresas, se destruirá tejido productivo

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La patronal de las pequeñas y medianas empresas, Cepyme, y la organización de autónomos ATA han advertido este miércoles de que sin ayudas directas a las empresas que lo están pasando mal por el Covid y las restricciones administrativas se acabará destruyendo tejido productivo.

En concreto, el presidente de Cepyme y vicepresidente de la CEOE, Gerardo Cuerva, ha subrayado, en declaraciones a Capital Radio recogidas por Europa Press, que ha llegado el momento definitivo de que el Gobierno comparta el esfuerzo que están haciendo las pymes.

"O metemos dinero en las empresas o nos cargamos el tejido productivo (...) Desgraciadamente, el Gobierno de España se empeña en llegar tarde al auxilio que piden las pymes. No entiendo por qué vemos a otros países de la Unión Europea que ayudan a su tejido productivo de forma directa y nuestro Gobierno no", ha lamentado.

Cuerva confía en que las reflexiones sobre este asunto que se están lanzando desde el Ministerio de Asuntos Económicos y desde el Ministerio de Hacienda sean el preludio de que esas ayudas directas van a llegar a las empresas.

"Si cortas el grifo de los ingresos y no reduces, de alguna manera, la obligación de gastos, se convierte en una sangría que acaba con la vida de las pymes. Esa situación, o se palia inyectando capital, o la empresa tiene un futuro muy incierto", ha insistido.

Una alternativa para ayudar a las empresas sería convertir una parte de las líneas ICO de liquidez en capitalización a fondo perdido. Sin embargo, Cuerva cree que esta medida no sería útil para todas las empresas.

"Sería una opción dependiendo del estado del balance de la empresa. Cuando uno está sobreendeudado, y no tiene ingresos, la bajada de la obligación de parte de la cuota de amortización de ese crédito, no es suficiente, no conduce a nada, porque no tienes recursos para poder hacer frente a esas amortizaciones", ha explicado.

Para Cepyme, además de la condonación de una parte de los créditos ICO, se necesita una inyección de capital. Además, Cuerva señala que a la hora de distinguir empresas viables de las que no lo son, debe hacerse "de forma quirúrgica".

"No estamos pidiendo café para todos. Hay que buscar cuáles son los sectores y empresas que son viables, porque entendemos que los recursos no son ilimitados. Hay que salvar empresa por empresa, y eso tiene un coste de gestión que tenemos que asumir", ha indicado.

ATA: "SOMOS LOS ÚLTIMOS EN AYUDAS DIRECTAS"

Por su parte, el presidente de ATA y también vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, ha lamentado en su cuenta de twitter que durante meses no se haya hecho un análisis sobre las advertencias del mundo empresarial y del pequeño autónomo de que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), las ayudas por cese y las moratorias no eran suficientes para salvar el tejido productivo.

"El BCE y el FMI les ha puesto la cara colorada (al Gobierno). Somos los últimos en ayudas directas", se ha quejado Amor, que ha subrayado que a mediados de marzo, cuando se declaró la pandemia, el 90% de los autónomos y las empresas eran viables.

"Las dificultades que hoy sufren muchos sectores de autónomos y empresas no es por su culpa. Las restricciones, los cierres, las limitaciones, las ha decretado la Administración y sin ninguna indemnización", ha denunciado Amor, que se ha preguntado con qué criterio se va a determinar desde el Ejecutivo la viabilidad de un autónomo o de una empresa.