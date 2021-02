La CNMV y el Banco de España advierten del riesgo de invertir en criptomonedas

Madrid, 9 feb (EFE).- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España han advertido hoy de que las inversiones en criptomonedas conllevan un "alto riesgo" por su complejidad, volatilidad y falta de transparencia, y no cuentan con las garantías y la protección de las realizadas en otros productos financieros.

En un comunicado conjunto, las dos entidades recuerdan que, en los últimos meses, los precios de numerosas criptomonedas, entre ellas el bitcóin y el ether -las dos más utilizadas-, han experimentado una elevada volatilidad, que se ha visto acompañada por "un aumento significativo de la publicidad, en ocasiones agresiva, para atraer inversores".

Según el Banco de España y la CNMV, que ya advirtieron en 2018 sobre el riesgo de este tipo de inversiones, las criptomonedas y la tecnología que les da soporte pueden ser elementos que dinamicen y modernicen el sistema financiero en los próximos años.

No obstante, precisan que, para valorar su validez como alternativa de inversión o su uso como medio de pago, es preciso tener presentes sus riesgos.

El comunicado recuerda que en la Unión Europea (UE) aún no existe un marco que regule las criptomonedas y proporcione garantías y protección similares a las de otros productos financieros.

En la actualidad, en Europa se negocia un reglamento, conocido como MiCA, para regular este ámbito.

La CNMV y el Banco de España subrayan que, desde el punto de vista legal, las criptomonedas no tienen consideración de medio de pago, no cuentan con el respaldo de un banco central u otra autoridad pública, y no están cubiertos por mecanismos de protección como el Fondo de Garantía de Depósitos o el Fondo de Garantía de Inversores.

A su juicio, se trata de "instrumentos complejos que pueden no ser adecuados para pequeños ahorradores y cuyo precio conlleva un alto componente especulativo que puede suponer incluso la pérdida total de la inversión".

Según el comunicado, los precios de las criptomonedas se forman sin que existan mecanismos eficaces que impidan su manipulación y sin información pública que respalde su evolución.

Además, muchas de ellas pueden carecer de la liquidez necesaria para deshacer una inversión sin incurrir en pérdidas significativas.

Las dos entidades señalan que la aceptación de las criptomonedas como medio de pago "aún es muy limitada".

El comunicado destaca también que, a menudo, los actores implicados en las operaciones con criptomonedas no están localizados en España o incluso no es posible su localización, lo que dificulta la resolución de cualquier conflicto.

En este sentido, la CNMV y el Banco de España apuntan que la custodia de criptomonedas no está regulada ni supervisada, por lo que la pérdida o el robo de las claves privadas puede suponer la pérdida de la inversión sin posibilidad de recuperarla.