Ignacio Escolar: “Es una vergüenza para cualquier periodista democrático que nuestra ley de prensa siga siendo la de Franco”

El director de elDiario.es, Ignacio Escolar, ha defendido en un desayuno informativo del Foro de la Nueva Comunicación organizado por Nueva Economía Fórum que debe avanzarse hacia una nueva regulación del sector periodístico y superar la ley de prensa vigente, promulgada durante el franquismo. “Es una vergüenza para cualquier periodista democrático que nuestra ley siga siendo la de 1966”, ha argumentado.

Escolar ha recordado que la ley de prensa habla en el preámbulo “de los principios del Movimiento Nacional” y tiene artículos en vigor “bochornosos” como los que permiten al Gobierno “publicar cualquier información en cualquier medio” y ejercer “la censura en tiempos de guerra”. Además, ha afirmado que es “una insensatez” pensar que “cualquier sector” pueda no estar regulado mínimamente. “Estamos sometidos a un montón de regulación, pero se ha quedado vieja. No es que sea anterior a Internet, es que es anterior a la llegada a España de la televisión a color”, ha explicado, citando además la ley de rectificación “obsoleta”, que data de 1982.

El director de elDiario.es ha asegurado que la Ley de Libertad de Medios de Comunicación, aprobada en el Parlamento Europeo en marzo, dice “cosas muy sensatas”: “Protege la independencia de los medios, su libertad editorial y el secreto de las fuentes. Me he encontrado declarando en un juzgado delante de jueces y fiscales que me preguntan por una fuente. He estado imputado por el delito de revelación de secretos que solamente puede cometer un funcionario, nunca un periodista porque nuestro trabajo es, precisamente, revelar secretos”.

La ley europea, que entra en vigor en agosto, señala también que los medios deben detallar quiénes son sus accionistas. “¿A alguien le parece insensato que un medio, con la importancia que tiene en el debate democrático, no diga quién es su dueño para que los lectores puedan saber si hay conflictos de intereses?”, se ha preguntado Escolar, que ha celebrado también como “buena noticia” la obligación de detallar la publicidad institucional y todo el dinero que se recibe de las administraciones públicas.

“La ciudadanía va a ganar sabiendo quiénes son los dueños de los medios y qué administraciones los respaldan. Va a ganar si hay más transparencia, si todos los medios nos sometemos a una autorregulación independiente que no será nunca gubernamental, pero creo que los medios también. El problema que tenemos casi todos los medios es la competencia de medios que no tienen ni trabajadores, pseudomedios que aprovechan las grandes ventajas de Internet para salir en los buscadores y en redes sociales y no cumplen los mínimos estándares (...) Regular esto para clarificar el sector va a ser bueno para todos”, ha continuado.

El director de elDiario.es ha mostrado su rechazo a “cualquier regulación” que suponga una “comisión de la verdad” que implique que el Gobierno “diga este medio sí, este no”, pero “nada en la legislación europea puede interpretarse en ese sentido”.

“Yo como director me hago responsable de cualquier cosa publicada, pero existen un montón de medios que no tienen responsable visible, que son parte de campañas de desinformación de partidos, organizaciones o gobiernos extranjeros, que no tienen responsable pero existen en el debate público porque son amplificados por las plataformas. Hay que pedir a las plataformas responsabilidad de los contenidos que amplifican. No se trata de borrar nada, pero sí hacer una regulación que diga: 'oiga, estos contenidos tóxicos para la ciudadanía que no cumplen unos mínimos estándares no deberían estar como una noticia más al lado de las que ofrecen medios que sí cumplen esos mínimos”.

Escolar también ha argumentado que Internet es “de las mejores cosas que le ha pasado a la humanidad” pero tiene “externalidades negativas”. “Provocó algo muy positivo, que es democratizar el acceso a la información, permitió que gente como nosotros pudiésemos montar un periódico que está entre los cinco más grandes de España. Pero sí creo que algunas cosas que están ocurriendo, como la forma en la que se moviliza la opinión pública y cuáles son los incentivos de las plataformas digitales son perjudiciales para la democracia”.

Durante el acto, que ha sido introducido por el periodista Pedro García Cuartango, Escolar también ha explicado las cuentas del periódico, que elDiario.es hace públicas cada año. “Lo que te sale de esa foto es que casi el 88% de nuestros ingresos son del sector privado. Estoy convencido de que muchos medios que se dicen liberales tienen porcentajes de ingresos públicos infinitamente mayores”, ha señalado.

“Hemos construido una empresa que puede proteger nuestra independencia. Lo hemos hecho para garantizar que lo que hacemos, que es algo muy delicado y puede estar influido por cómo nos financiamos, esté protegido de influencias externas”, ha defendido.