Jesús de Nazaret, el producto millonario de la industria editorial española en América

España es un gran exportador de religión. La industria española del libro vendió el año pasado 29,2 millones de euros de esta materia en todo el mundo, pero sobre todo en América. La cifra supone un aumento de 4,6 millones de euros en las ventas respecto a lo sumado en 2021. Según los datos facilitados a elDiario.es por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), en 2022 las empresas dedicadas a vender libros de religión experimentaron un incremento en su facturación del 18,7% en el extranjero, sobre todo en EEUU, México y Colombia. En estos países sumaron 22,8 millones de euros. En África no hay otro contenido editorial que interese tanto, y el producto exportado supera el millón de euros.

En España son cerca de 60 empresas de tamaño mediano las que se dedican a producir este tipo de contenido para un público muy fiel y cautivo a las novedades constantes que les ofrecen. Las propietarias de estas editoriales son en su mayoría congregaciones religiosas, aunque también hay empresas independientes que tratan de ofrecer un contenido espiritual aplicado a otros géneros narrativos, como novelas, filosofía o autoayuda.

Un ejemplo es María Vallejo-Nágera, autora de 'Paseando por el cielo', publicado por la editorial Palabra, un título que contiene “sorprendentes historias reales”. Como explica José Manuel Bargueño, presidente de la Comisión del Libro Religioso de la Asociación de Editores de Madrid y editor en Palabra, la autora es un best seller para ellos, con cifras que rondan los 20.000 ejemplares.

Otro superventas católico es el cardenal africano Robert Sarah, cuyas reflexiones sobre el amor en el matrimonio o la fuerza del silencio frente a la dictadura del ruido también se acercan a esas cifras. Bargueño cree que la “cercanía” con la que el cardenal habla de temas profundos le convierten en un autor muy seguido. Incluso hay casos como el del sacerdote Pablo d'Ors, cuyas extraordinarias ventas no benefician a una editorial religiosa, sino a Siruela.

Los más baratos y accesibles

En 2022 la industria editorial vendió cuatro millones de ejemplares más que el año anterior. En total, 178,4 millones de libros. La facturación fue de 2.718 millones de euros (un 5,5% más). Para el presidente de la FGEE, Daniel Fernández, las cifras reflejan un buen momento del libro y de la lectura, porque “el libro constituye una herramienta cultural con una gran importancia para nuestro desarrollo como sociedad”.

En ese desarrollo social hay un dato que llama la atención, los libros de religión han facturado un 4,5% más que en 2021. Sumaron dos millones de euros más, con un total de 43,62 millones de euros en ventas. La religión está incluida en el ISBN dentro de los géneros de “no ficción”. Y en esta categoría es de los grupos que más crecieron en 2022. Los libros religiosos también son los que más ejemplares ponen en el mercado, con tiradas muy altas por cada título.

A pesar del gran volumen de ejemplares que colocan y venden en el mercado español, es uno de los sectores con la facturación más baja. La razón está en el precio del libro: 8,90 euros de media por ejemplar. Es el más barato de todos los géneros de no ficción y de ficción. Aunque en el último año ha experimentado un crecimiento del 15,5%, algo insólito en una categoría que vendía más barato incluso que en 2016. Este aumento del precio no ha impedido el éxito de propagación del género. Un libro en España cuesta de media 14,40 euros, según los datos de la FGEE.

El pasillo de dios

Entre las novedades de la editorial Verbo Divino se encuentra 'La Biblia y la guerra', por debajo de los 7 euros. Esta empresa es la líder en la venta de biblias, en España y en el extranjero. Por ejemplo, en Tanzania y en suajili. Así que no extraña que el sector esté atento a lo que sucede en “el pasillo de dios”. Antonio María Ávila es el secretario de la FGEE y el creador de esta expresión. “Si al pasillo de dios le van bien las cosas, al LIBER le irán bien”; dice por teléfono.

Ese pasillo divino es en el que se juntan las editoriales de asuntos religiosos durante la celebración de la feria comercial del libro, en octubre, en Ifema. Ahí se cierra el mayor número de las operaciones de exportación con América de un año. La venta exterior es tan importante para estas empresas ya que supone alrededor de un 60% de la facturación anual. Tampoco es extraño cruzarse en el pasillo de dios con monjas españolas, porque una gran parte de la compra de los centros religiosos también sucede en la feria.

“En España la población es cada vez más secularizada y menos católica”, cuenta Bargueño. Por eso han ampliado producto y cubren otro tipo de libro religioso, no solo las biblias, tratados sobre teología, evangelios o los pequeños libros de oraciones. Por otro lado, el sector también lamenta el cierre de las librerías especializadas en estos asuntos y el rechazo que provocan en las librerías generalistas, donde no son capaces de entrar a vender sus productos. “Las librerías diocesanas han desaparecido. En España la laicización se nota, aunque hay muchísimos laicos que estudian religión. En el interior resiste, pero en el exterior este producto se expande. Muchas librerías generalistas no quieren sus libros. Se quejan de que tenían aquí 400 puntos de venta y ahora tienen 200. Es más fácil para ellos exportar en América”, añade Antonio María Ávila.

Religión Vs Ciencia

En España, el número de ejemplares que vendió en 2022 la religión y la ciencia son parejos. Así, en 2021 la religión marcó su cifra récord, con 48 millones de ejemplares y superó a la ciencia por poco (47,9 millones). En 2022 ha sido al revés y la ciencia (no confundir con los ensayos de humanidades o de divulgación) ha vendido 50,3 millones de ejemplares -cifra récord de esta categoría- frente a los 43,61 millones religiosos.

En facturación no hay parangón: en 2022 la ciencia facturó 124,29 millones de euros (un crecimiento del 0,9% respecto al año anterior) y la religión menos de la mitad de esa cantidad. Como ya vimos, los libros clasificados por el ISBN como “religión” sumaron ese mismo año 43,62 millones de euros. El precio medio del libro científico el año pasado fue de 23,07 euros. La ciencia cuesta casi tres veces más que la religión.

En 2022 las editoriales que se dedican a estos asuntos lanzaron al mercado 1.664 títulos religiosos frente a los 3.457 científicos. La tirada media de los primeros fue de casi 2.917 ejemplares por título. La de los científicos, de 1.467 ejemplares por título. Es decir, la religión pone menos títulos en el mercado, pero distribuye el doble de ejemplares que la ciencia en las librerías.

Por cierto, en 2021 se publicaron en catalán 130 libros religiosos y 73 científicos. No se publicó ningún libro religioso en gallego ni en valenciano y seis títulos en euskera. En los últimos años los libros científicos los escribieron en su mayoría mujeres, pero en 2022 esta tendencia cambió, según los datos consultados en el ISBN. Frente a la ciencia en igualdad, la religión está en manos de los hombres. Las autoras ni se aproximan a lo producción de los autores y apenas suponen un 10%.

Un negocio Dorado

América es El Dorado. Allí sucede todo lo contrario a España. “Son profundamente religiosos”, dice Ávila. Hay una excepción donde este negocio no funciona, Argentina. En el resto, hace décadas que el idioma ha facilitado que la industria editorial española de libros religiosos esté muy por delante de la producción de países como Italia. “El primer activo editorial en América es el libro religioso”, añade el responsable de la FGEE.

La ficción para adultos que exportan las editoriales españolas suman 4,8 millones de ejemplares vendidos. Los libros religiosos, 9,7 millones de ejemplares vendidos. En EEUU la religión es el primer sector en facturación con un 27,04%, seguido de literatura (20,79%), infantil y juvenil (12,16%), científico técnico (10,33%) y ciencias sociales (9,48%).

Otra particularidad del negocio religioso y estas empresas españolas es que, al contrario que grandes grupos como Planeta, producen los ejemplares en España y los mandan a América, principalmente en barco. Tras la crisis del COVID-19 han empezado a realizar envíos más selectivos en carga de avión. De esta manera un título no tarda un mes en realizar el trayecto. Además, al tener sus propios circuitos de distribución y comercialización no encuentran tantos problemas para el cobro de los pedidos. Aunque Bargueño reconoce que “venderlos es más fácil que cobrarlos”.

Para Tomás Rodríguez, editor del grupo Akal y aficionado al sector, “el libro religioso es uno de los negocios culturales más rentable y España es una potencia, de hecho es la sede del libro religioso internacional”. Explica que no hay otro nicho cautivo semejante en el mundo editorial, porque es una producción bibliográfica continua que nunca para de producir y sus lectores adquieren de manera obligatoria. No hacen solo biblias. “No hablamos de Harry Potter, pero la encíclica de la pobreza del Papa Francisco trascendió el nicho religioso. No hay superventas, pero la media es mucho más alta que la literatura”, cuenta Rodríguez. La carta encíclica de Francisco se vende a 3,40 euros.