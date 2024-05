'Assaig', el grup de teatre de la Universitat de València, estrena 'Ràdio/Grafia', un espectacle sobre la manipulació mediàtica

‘Assaig’, el grup de teatre de la Universitat de València, estrena un espectacle centrat en la hipocresia i la manipulació en els mitjans de comunicació. L’obra, titulada ‘Ràdio/Grafia’, arranca els propers dies 8, 9 i 10 de maig al Centre Cultural La Nau.

Escrita per Juanjo Prats i dirigida per Pep Sanchis, l’obra situa el públic en un plató de ràdio, des del qual es podrà veure, com en una radiografia, l’interior d’aquest mitjà de comunicació. El públic assistirà a la ràdio en directe i podrà observar com els diferents personatges maquinen per a manipular l’audiència.

Prats ha escrit el guió a partir de notícies emeses en programes reals. Tot l’espectacle es desenvolupa en to de comèdia, amb la participació del públic com un element fonamental del show radiofònic.

El director, Pep Sanchis, afirma que l’obra fa un homenatge a la ràdio, als seus oients i a les persones que la fan possible. “La ràdio és un mitjà de comunicació on la paraula es completa amb la imaginació dels oients, però en aquesta ocasió, gràcies al teatre, les coses son diferents”, indica.

Juanjo Prats, per la seua banda, afegeix: “Tenim la possibilitat d’assistir com a públic a l’estudi d’una emissora de ràdio per a ser testimonis de tot el que passa al llarg d’una jornada de 24 hores. Les històries que ens conten giren al voltant de quatre programes que ens mostren una instantània de la vida a través de l’entreteniment, la informació, les emocions i els testimonis”. I conclou: “Però la vida contada a través dels mitjans de comunicació és manipulada per a que semble més viva, com en el teatre, seleccionat fragments, ordenat idees, música i efectes.

Els personatges estan interpretats per María De la Cruz, Santi Gimenez, Andrea Izquierdo, Lorenzo Martínez, Ada Morales i Carmina Ramírez.

La música i els efectes estan a càrrec de Panchi Vivó, mentre l’escenografia, el vestuari i la caracterització són de Santi Giménez. Julia Martínez és la responsable de la fotografia i el vídeo, i la imatge gràfica és de Natalia Gil. Rafa González és el regidor tècnic i Marco Baixauli el tècnic de so. L’espectacle comptarà amb l’actuació en directe de les cantants Claudia Padilla i Nuria Martin.

Aquest nou espectacle del grup ‘Assaig’ és una producció de l’Aula d’Arts Escèniques de la Universitat de València i el Taller d’Audiovisuals de la Universitat.