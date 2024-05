El Ministeri de Transports avala l’adjudicació a l’estiu de l’ampliació del port de València, malgrat la sentència del TSJ de Madrid

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible no té previst frenar el concurs públic obert per a l’adjudicació de les obres d’ampliació del port de València, malgrat l’última sentència del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Madrid, que retira a l’Autoritat Portuària de València (APV) la condició d’òrgan substantiu i, per tant, la seua autoritat per a decidir si requereix una altra declaració d’impacte ambiental que avalue els canvis fets sobre el projecte original. Aquesta funció d’òrgan substantiu la torna a recuperar Ports de l’Estat, que fins ara no s’ha pronunciat sobre aquest tema per mitjà d’un informe tècnic motivat.

Fonts del departament que dirigeix el ministre socialista Óscar Puente han afirmat a preguntes d’elDiario.es que consideren que la decisió judicial afecta una qüestió exclusivament de administrativa que no afecta el procediment de contractació de les obres, per la qual cosa els terminis es mantenen tal com estava previst, amb previsió d’adjudicar aquest estiu les obres dels molls sobre els quals s’assentarà la terminal. Les mateixes fonts no van precisar si Ports de l’Estat emetrà algun dictamen que avale la DIA del 2007. Tampoc l’organisme esmentat s’ha volgut pronunciar sobre aquest tema a preguntes d’aquest diari.

Amb tot, la Comissió Ciutat-Port, plataforma veïnal i ecologista impulsora de les diferents demandes que estan en tràmit, ja va advertir dies arrere que farà valdre la sentència del TSJ de Madrid per a sol·licitar la suspensió cautelar de l’adjudicació pel fet de considerar que tot el procediment administratiu, tant l’aprovació del projecte com la licitació, és nul per haver-se dut a terme com si l’APV fora òrgan substantiu. I això tenint en compte que des de desembre del 2022 va perdre aquesta condició després de la suspensió cautelar acordada pel mateix tribunal. Malgrat tot, Ports de l’Estat mai va emetre cap informe que avalara la DIA del 2007.

Fa poc, el ministre Óscar Puente va advertir que l’únic perill que posaria en risc el projecte “seria que un jutjat ens el tirara arrere”. Si bé és cert que aquesta sentència no ordena paralitzar l’adjudicació, sí que la posa en dubte i reforça la tesi de la plataforma veïnal amb vista als altres dos litigis que estan en els tribunals, i que se centren en la validesa de la DIA.

El grup parlamentari Compromís-Sumar ha presentat diverses qüestions a la Mesa del Congrés. En concret, han preguntat si l’Estat podria incórrer, “malgrat estar informat i amb el precedent del Projecte Castor, en indemnitzacions milionàries si la justícia paralitzara el projecte en els dos procediments que hi ha oberts amb les obres ja adjudicades”, si Ports de l’Estat “emetrà un informe motivat sobre la validesa de la DIA de 2007 per al nou projecte” i si “es paralitzarà la licitació de les obres d’ampliació del port de València fins que s’emeta aquest informe”.

La Comissió Ciutat-Port ha convocat una manifestació el divendres 31 de maig que eixirà a les 18.30 hores del Pont de les Flors cap a la plaça de l’Ajuntament.

Els incompliments de la DIA del 2007

Un informe de l’Advocacia de l’Estat posa de manifest que cap institució consultada (Ports de l’Estat, Comissió Europea i Ministeri de Transició Ecològica) ha avalat la validesa de la DIA del 2007 per al projecte modificat aprovat per l’APV.

La realitat és que el projecte no compleix els paràmetres establits en la DIA esmentada del 2007, que diu textualment: “Es formula declaració d’impacte ambiental favorable a la realització del projecte Ampliació del port de València concloent que sempre que s’autoritze en l’alternativa i en les condicions assenyalades anteriorment, que s’han deduït del procés d’avaluació, quedarà adequadament protegit el medi ambient i els recursos naturals”.

Així doncs, mentre la DIA estableix un màxim de 19 milions de metres cúbics de material de rebliment per als futurs molls amb un dragatge en la dàrsena a una profunditat màxima de 18 metres per a extraure’l, el projecte aprovat necessita 25,7 milions de metres cúbics amb dragues a 24 metres de profunditat en la dàrsena i de 28 metres en l’avantport.

A més, com recull l’informe de Costes publicat íntegrament per aquest diari, tampoc s’ha complit el que fa referència a les mesures correctores que havia de proposar i projectar l’APV per a frenar l’erosió de les platges del sud de la ciutat de València, una actuació que ha acabat desenvolupant el Ministeri de Transició Ecològica.

Empreses interessades a executar les obres

Una de les UTE que han presentat l’oferta per a executar les obres d’ampliació és la composta per Acciona Construcción, Jan de Nul i Grupo Bertolin. També opta a l’adjudicació la unió composta per Dragados (ACS), Rover Maritime, Torrescamara, Dredging International España i Dravo.

La tercera UTE interessada és la que formen FCC Construcción, Pavasal i Boscalis. Finalment, participa en el procés la unió de Sacyr Construcción, Sociedad Anónima Trabajos y Obras, Becsa, Agrupación Quinovart Obras y Servicios Hispania.