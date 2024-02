El Reino Unido cayó en recesión en 2023

La economía del Reino Unido entró en recesión en la segunda mitad de 2023 por la bajada del consumo en un contexto de huelgas y precios disparados de la electricidad y otros bienes básicos.

El producto interior bruto (PIB) se redujo un 0,3% el último trimestre del año, según los datos publicados este jueves por la Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido. Esto fue después de una bajada del 0,1% en los tres meses anteriores de 2023. Se considera recesión la reducción de la riqueza en dos trimestres consecutivos.

El dato de bajada es peor de lo esperado y se atribuye al recorte de gastos de los ciudadanos por la subida de precios, el coste de la calefacción en meses especialmente fríos y después de la retirada de la mayoría de las ayudas del Gobierno, y otros factores que desaniman a consumir, como las huelgas constantes de trenes y las inundaciones por lluvia en algunas regiones. La inflación este enero sigue en el 4,2%, el mismo nivel que en diciembre.

Aunque se espera que el Reino Unido se recupere en 2024, los malos datos complican aún más la posición del Gobierno conservador de Rishi Sunak, que tiene que convocar elecciones en los próximos meses. Según las encuestas, después de 13 años en el poder, los tories se enfrentarán a uno de los peores resultados de su historia y el próximo primer ministro será el líder laborista, Keir Starmer.

Peor que la zona euro

El Reino Unido está sufriendo más que la mayoría de sus vecinos las consecuencias de la incertidumbre global. La zona euro se salvó de la recesión en 2023, en parte gracias al crecimiento de países como España e Italia que compensaron la recesión en Alemania.

La economía británica ha perdido riqueza por “el coste significativo a largo plazo” del Brexit, según un informe publicado esta semana por la consultora Goldman Sachs, que hace un análisis comparativo entre el Reino Unido y una combinación de países en la UE que se parece lo más posible al Reino Unido. Ha considerado los datos antes y después del referéndum del Brexit en junio de 2016.

La conclusión es que la pérdida en inversión y en comercio del Reino Unido es mayor que la de sus vecinos afectados también por la pandemia y la guerra en Ucrania.

Además, hay que tener en cuenta que el Reino Unido no se salió oficialmente de la UE hasta enero de 2020 y la mayoría de las nuevas reglas no entraron en vigor hasta al menos un año después. Algunas no se han aplicado hasta ahora. Por ejemplo, acaba de entrar en vigor la obligación para los importadores británicos de hacer controles para plantas y animales que compren de países de la UE por estar fuera del mercado único. El coste del papeleo y la posible reducción del comercio se notará en los próximos meses, sobre todo a partir de abril, cuando los controles serán más estrictos.